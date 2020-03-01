Kocaelispor - Karşıyaka | CANLI

TFF 3.Lig 2. Grup'ta haftanın maçında Kocaelispor, sahasında Karşıyaka'yı ağırlıyor. İki köklü ekip, tarihlerinde 29. kez karşı karşıya geliyor.

TFF 3. Lig'de Kocaelispor 55 puanla açık ara zirvede yer alırken, Karşıyaka ise 41 puanla dördüncü durumda. Play-off mücadelesi veren İzmir ekibi, Kocaeli deplasmanından puan veya puanlarla dönme peşinde. En yakın rakibinin 10 puan önünde olan yeşil-siyahlılar ise takipçileriyle olan farkı korumak istiyor.

CANLI YAYIN

İLK 11'LER

Kocaelispor: Ercüment, Erdinç, Kemal Can, Semih, Taha Batuhan, Sefa, Talha, Mesut, Yakup, Burak, Ali Han

Karşıyaka: Erdoğan, Cenk, Görkem Ali, Mustafa Aşan, Doğukan, Hakan, Mustafa Değirmenci, Metin, Anıl, Özgür, Fatih

KOCAELİSPOR 3, KARŞIYAKA 5 MAÇTIR KAYBETMİYOR

Kocaelispor, ligde oynadığı son 3 maçını da kaybetmedi. Yeşil-siyahlılar, Ofspor ve Kozan'ı deplasmanda, Tepecikspor'u ise evinde yendi. Karşıyaka ise son 5 maçında yenilgi yüzü görmezken, bu dilimde 4 galibiyet 1 beraberlik aldı.