Süper Lig'in 24. haftasında Yakutel Denizlispor ile BtcTurk Yeni Malatyaspor karşı karşıya geldi. Ev sahibi ekibin 2-0 üstünlüğüyle sona eren mücadelenin ardından Mustafa Yumlu'nun açıklamaları gündeme damga vurdu.

Geçtiğimiz günlerde İdlib'de hain saldırı sonucu şehit düşen 36 kahraman askerimiz için büyük üzüntü yaşadığını dile getiren Yumlu, "Biz millet olarak savaşı sevmiyoruz ama söz konusu vatan ise dünyanın şah damarını keseriz. Biz böyle bir milletiz. Biz böyle ülkemize milletimize sahip çıkıyoruz. Bedelli askerlik yaptım ama şu an yemin olsun abdestliyim, İdlib'e askerlerimizin yanına gitmek için can atıyorum. Konuşurken bile boğazım düğümleniyor. Evet acemiyim, bizi operasyona göndermezler ama gerekirse o kardeşlerimizin ayakkabılarını, çantalarını temizlerim. Ben kefenimle oraya gitmeye hazırım. Kefenimi giydim, bekliyorum. Bu vatan, bu ülke sahipsiz değil." şeklinde konuştu.

Öte yandan Mustafa Yumlu, Malatyaspor maçında ilk gole imzasını attı.