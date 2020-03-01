Schalke 04 forması giyen Ozan Kabak'tan kötü haber

Almanya Bundesliga'nın 24. haftasında oynanan Schalke 04-Köln maçında milli futbolcu Ozan Kabak kötü bir sakatlık geçirmişti. 29. dakikada rakip futbolcu ile çarpışan Ozan Kabak'ın durumu Schalke 04'ün resmi Twitter hesabından açıklandı.

LEĞEN KEMİĞİNDE ZEDELENME VAR

Ozan Kabak'ın geceyi hastanede geçirdiğini belirten Alman ekibi, 19 yaşındaki stoperin leğen kemiğinde zedelenme olduğunu ve belirsiz bir süre sahalardan uzak kalacağını ifade etti.

Schalke'den yapılan açıklama şöyle: "Ozan Kabak, bir süre sahalardan uzak kalacak. Genç savunmacımız, Jhon Cordoba ile girdiği hava topu mücadelesi sonrasında sırt üstü düştü ve oyundan alındı. Muayenelerde ciddi bir pelvik morluk tespit edildi."