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BtcTurk 'da dönemi

Teknik direktör ile yolların ayrıldığını dün açıklayan BtcTurk son olarak Kayserispor'u çalıştıran deneyimli teknik direktör ile prensip anlaşmasına vardı. Hikmek Karaman ile gün içinde sözleşmenin imzalanması bekleniyor.

DHA Futbol
Giriş Tarihi: 2.3.2020 18:56 Güncelleme Tarihi: 2.3.2020 18:59 ABONE OL
BtcTurk Yeni Malatyaspor'da Hikmet Karaman dönemi

Süper Lig ekiplerinden BtcTurk Yeni Malatyaspor'un, teknik direktör Kemal Özdeş'in ayrılışından sonra Hikmet Karaman ile prensipte anlaşma sağladığı öğrenildi.

Sergen Yalçın ile sezona başlayan, Yalçın ile yollarını ayırdıktan sonra ise Kemal Özdeş'i göreve getiren Yeni Malatyaspor yönetimi, alınan başarısız sonuçların ardından Özdeş ile de yollarını ayırdı. Bunun üzerine teknik direktör arayışını sürdüren sarı siyahlıların temasa geçtiği Hikmet Karaman ile prensipte anlaştığı öğrenildi. Son olarak Kayserispor'u çalıştıran Hikmet Karaman ile büyük ölçüde anlaşmaya varıldığı ve gün içerisinde sözleşme imzalanacağı belirtildi.

YENİ MALATYASPOR'DA KEMAL ÖZDEŞ İLE YOLLAR AYRILDI

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BtcTurk Yeni Malatyaspor'da Hikmet Karaman dönemi
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