Süper Lig'de 26, 27 ve 28'inci haftaların programı açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'de 26, 27 ve 28'inci haftaların programını açıkladı.



TFF'den yapılan açıklamada, ligin 26'ncı haftasında oynanacak Galatasaray - Beşiktaş maçının 15 Mart Pazar günü saat 19.00'da oynanacağı kaydedildi. Öte yandan aynı haftada oynanacak olan Trabzonspor - Medipol Başakşehir maçı ise 15 Mart Pazar günü saat 16.00'da başlayacak.

Program şu şekilde:



26'ncı Hafta

13 Mart Cuma

20.00 Kasımpaşa - Göztepe

20.00 MKE Ankaragücü - Çaykur Rizespor

14 Mart Cumartesi

14.00 Yukatel Denizlispor - Gençlerbirliği

17.00 Aytemiz Alanyaspor - Gaziantep FK

20.00 İttifak Holding Konyaspor - Fenerbahçe

15 Mart Pazar

13.30 Hes Kablo Kayserispor - BtcTurk Yeni Malatyaspor

16.00 Trabzonspor - Medipol Başakşehir

19.00 Galatasaray - Beşiktaş

16 Mart Pazartesi

20.00 Fraport TAV Antalyaspor - Demir Grup Sivasspor

27'nci Hafta

20 Mart Cuma

20.00 Fenerbahçe - Hes Kablo Kayserispor

21 Mart Cumartesi

14.00 Gaziantep FK - MKE Ankaragücü

17.00 BtcTurk Yeni Malatyaspor - Kasımpaşa

17.00 Demir Grup Sivasspor - Yukatel Denizlispor

20.00 Beşiktaş - Fraport TAV Antalyaspor

22 Mart Pazar

13.30 Gençlerbirliği - İttifak Holding Konyaspor

16.00 Çaykur Rizespor - Galatasaray

19.00 Medipol Başakşehir - Aytemiz Alanyaspor

19.00 Göztepe - Trabzonspor

28'inci Hafta

3 Nisan Cuma

20.00 Aytemiz Alanyaspor - Trabzonspor

4 Nisan Cumartesi

14.00 Hes Kablo Kayserispor - Gençlerbirliği

17.00 MKE Ankaragücü - Medipol Başakşehir

20.00 Galatasaray - Gaziantep FK

5 Nisan Pazar

13.30 BtcTurk Yeni Malatyaspor - Göztepe

16.00 İttifak Holding KIonyaspor - Demir Grup Sivasspor

16.00 Kasımpaşa - Fenerbahçe

19.00 Yukatel Denizlispor - Beşiktaş

6 Nisan Pazartesi

20.00 Fraport TAV Antalyaspor - Çaykur Rizespor