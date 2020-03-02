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'de 26, 27 ve 28'inci haftaların programı açıklandı

(TFF), 'de 26, 27 ve 28'inci haftaların programını açıkladı. 26. haftada oynanacak - ve - maçlarının tarihleri belli oldu.

DHA Futbol
Giriş Tarihi: 2.3.2020 21:05 ABONE OL
Süper Lig'de 26, 27 ve 28'inci haftaların programı açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'de 26, 27 ve 28'inci haftaların programını açıkladı.

TFF'den yapılan açıklamada, ligin 26'ncı haftasında oynanacak Galatasaray - Beşiktaş maçının 15 Mart Pazar günü saat 19.00'da oynanacağı kaydedildi. Öte yandan aynı haftada oynanacak olan Trabzonspor - Medipol Başakşehir maçı ise 15 Mart Pazar günü saat 16.00'da başlayacak.
Program şu şekilde:

26'ncı Hafta
13 Mart Cuma
20.00 Kasımpaşa - Göztepe
20.00 MKE Ankaragücü - Çaykur Rizespor
14 Mart Cumartesi
14.00 Yukatel Denizlispor - Gençlerbirliği
17.00 Aytemiz Alanyaspor - Gaziantep FK
20.00 İttifak Holding Konyaspor - Fenerbahçe
15 Mart Pazar
13.30 Hes Kablo Kayserispor - BtcTurk Yeni Malatyaspor
16.00 Trabzonspor - Medipol Başakşehir
19.00 Galatasaray - Beşiktaş
16 Mart Pazartesi
20.00 Fraport TAV Antalyaspor - Demir Grup Sivasspor

27'nci Hafta
20 Mart Cuma
20.00 Fenerbahçe - Hes Kablo Kayserispor
21 Mart Cumartesi
14.00 Gaziantep FK - MKE Ankaragücü
17.00 BtcTurk Yeni Malatyaspor - Kasımpaşa
17.00 Demir Grup Sivasspor - Yukatel Denizlispor
20.00 Beşiktaş - Fraport TAV Antalyaspor
22 Mart Pazar
13.30 Gençlerbirliği - İttifak Holding Konyaspor
16.00 Çaykur Rizespor - Galatasaray
19.00 Medipol Başakşehir - Aytemiz Alanyaspor
19.00 Göztepe - Trabzonspor

28'inci Hafta
3 Nisan Cuma
20.00 Aytemiz Alanyaspor - Trabzonspor
4 Nisan Cumartesi
14.00 Hes Kablo Kayserispor - Gençlerbirliği
17.00 MKE Ankaragücü - Medipol Başakşehir
20.00 Galatasaray - Gaziantep FK
5 Nisan Pazar
13.30 BtcTurk Yeni Malatyaspor - Göztepe
16.00 İttifak Holding KIonyaspor - Demir Grup Sivasspor
16.00 Kasımpaşa - Fenerbahçe
19.00 Yukatel Denizlispor - Beşiktaş
6 Nisan Pazartesi
20.00 Fraport TAV Antalyaspor - Çaykur Rizespor

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Süper Lig'de 26, 27 ve 28'inci haftaların programı açıklandı
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