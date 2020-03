Trabzonspor'da 46 sezonun zirvesi

Karadeniz ekibi, yeni teknik direktörü Hüseyin Çimşir yönetiminde de altı karşılaşmada 3.16 gibi inanılmaz bir gol ortalaması tutturmayı başardı

Süper Lig'de haftayı 5-2'lik Çaykur Rizespor galibiyeti ile kapatan Trabzonspor, tarihinin en golcü dönemini yaşıyor. Ligde tam 54 gole ulaşan bordo- mavililer, 46 sezondur mücadele ettiği bu organizasyonda geride kalan 23 maç itibarıyla en skorer performansını yakaladı. Trabzonspor'un daha önceki 23 maçlık dönemlerde en iyi performansı ise 1995-1996 sezonunda rakip kalelere attığı 53 goldü.

ÇİMŞİR İLE DAHA GOLCÜ

Bordo-mavililer, ligin ilk yarısındaki 17 maçta 35 gol kaydederek, 2,05 gol ortalamasıyla oynamıştı. Bu sezon sahaya çıktığı 23 maçta 54 gol atan Karadeniz ekibi, ligin en golcü takımı olurken, 2,34 ortalama elde etti. 23 maçlık periyotlarda en kısır dönemini ise 14 gol kaydedebildiği 1974-1975 sezonunda geçiren Trabzonspor, teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde çıktığı 6 maçta 19 kez rakip fileleri havalandırarak 3,16 gibi yüksek bir ortalama yakaladı.

MİKEL'İN YERİNE ABDULKADİR

TRABZONSPOR'DA Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe ile oynanacak maçta kart cezalısı Obi Mikel'in yerine Abdulkadir Parmak forma giyecek. Cezası biten Campi ise ilk 11'de yer alacak.

ATMADI ATTIRDI

KARADENIZ ekibinin gol makinesi Alexander Sörloth, Çaykur Rizespor maçında gol atamasa da yaptığı asistle skora katkıda bulundu. Norveçli golcü, "Önemli olan benim gol atmam değil takımımın kazanması ve Çaykur Rizespor'u da mağlup ettiğimiz için gerçekten çok mutluyum" dedi.

İSKENDER GÜNEN: SÜRPRİZ DEĞİL

95-96 sezonundan sonra aradan geçen yıllar ve bu sezon 1 maçı eksik olmasına rağmen 23. haftada attığı gol sayısı 54... Yani Trabzonspor tarihinin şu an en golcü dönemi. Gelinen nokta bana göre hiç de sürpriz değil. Çünkü şu an Süper Lig'in en iyi forvet hattına sahip. Nwakaeme gibi hem gol atan hem de asist yapan bir isim, Sörloth gibi her pozisyonda gol becerisi olan bir santrfor ve bu ikiliye Sosa'nın da verdiği desteği düşünecek olursak atılan gol sayısı sürpriz olmaz.