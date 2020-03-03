Fatih Terim ezeli rakiplerden 21 hoca gönderdi

Türk futbol tarihinin en çok şampiyon olan teknik direktörü Fatih Terim, 11. sezonunda da iddiasını sürdürüyor. Galatasaray'ın efsane ismi, geride kalan 10 sezonda Süper Lig'de tam 8 defa mutlu sona ulaştı. Sadece 2 kez rakiplerine şampiyonluk kaptıran deneyimi hoca, 11 yılda ezeli rakiplerinden 21 hocanın ayrılığını gördü.

21 TEKNİK DİREKTÖR AYRILDI

Fatih Terim'in Galatasaray'ın başında olduğu 11 sezonda Fenerbahçe ve Beşiktaş 21 kez teknik adam değiştirdi. Bu dönem içinde Fenerbahçe 13, Beşiktaş ise 8 hocayla yollarını ayırdı.

Fatih Terim, sarı-kırmızılı takımı çalıştırdığı iki sezonda şampiyon olamazken, bu dönemlerde Fenerbahçe ve Beşiktaş 1'er kez mutlu sona ulaştı. 2002-2003 sezonunda Lucescu'yla Beşiktaş, 2003-2004 sezonunda ise Daum ile Fenerbahçe şampiyonluk sevinci yaşamıştı. (2013-2014 sezonunda Fatih Terim, ligin 5. haftası Galatasaray'dan ayrılmıştı.)

Öte yandan Aykut Kocaman, Fatih Terim görevdeyken 2 kez Fenerbahçe'den ayrıldı. Deneyimli hoca 2012-2013 ve 2017-2018 sezonlarında kulübüyle yollarını ayırdı.

Galatasaray'la üst üste 2 şampiyonluk yaşayan 66 yaşındaki hocanın, bu sezon ayrılığını gördüğü isimler ise Fenerbahçe'de Ersun Yanal, Beşiktaş'ta ise Abdullah Avcı oldu.

Terim döneminde Beşiktaş'tan gönderilen teknik adamlar: Rasim Kara, Toschak, Briegel, Feldkamp, Carvalhal, Samet Aybaba, Şenol Güneş, Abdullah Avcı.

Terim döneminde Fenerbahçe'den gönderilen teknik direktörler: Lazaroni, Veselinovic, Otto Baric, Löw, Rıdvan Dilmen, Zeman, Turhan Sofuoğlu, Lorant, Oğuz Çetin, Aykut Kocaman, Cocu, Koeman, Ersun Yanal.