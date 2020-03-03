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'de sakatlık şoku! Sahadan ambulansla çıkarıldı

'nin Gineli stoperi , yarı finalinde oynanan Trabzonspor karşılaşmasının 7. dakikasında sakatlandı. Oyuna devam edemeyen Falette ambulansla sahadan çıkarıldı. Teknik direktör Ersun Yanal, Falette'in yerine Tolgay Arslan'ı oyuna aldı.

Giriş Tarihi: 3.3.2020 21:05 Güncelleme Tarihi: 3.3.2020 21:22 ABONE OL
Fenerbahçe'de sakatlık şoku! Sahadan ambulansla çıkarıldı

Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Fenerbahçe, Trabzonspor'a konuk oldu.

Medical Park Stadyumu'nda oynanan karşılaşmanın 6. dakikasında hava topu mücadelesinde Jose Sosa ile çarpışan Simon Falette sakatlık geçirdi.

Acı içinde yerde kalan Fenerbahçe'nin Gineli oyuncu sahadan sedyeyle çıkarıldı ve ambulansla hastaneye götürüldü.

Fenerbahçe'nin devre arasında kadrosuna kattığı Falette, sarı lacivertli formayla 4 resmi maçta görev aldı.

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Fenerbahçe'de sakatlık şoku! Sahadan ambulansla çıkarıldı
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