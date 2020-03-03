Fenerbahçe'de sakatlık şoku! Sahadan ambulansla çıkarıldı

Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Fenerbahçe, Trabzonspor'a konuk oldu.
Medical Park Stadyumu'nda oynanan karşılaşmanın 6. dakikasında hava topu mücadelesinde Jose Sosa ile çarpışan Simon Falette sakatlık geçirdi.
Acı içinde yerde kalan Fenerbahçe'nin Gineli oyuncu sahadan sedyeyle çıkarıldı ve ambulansla hastaneye götürüldü.
Fenerbahçe'nin devre arasında kadrosuna kattığı Falette, sarı lacivertli formayla 4 resmi maçta görev aldı.
Trabzonspor-Fenerbahçe maçının 7. dakikasında sarı-lacivertli futbolcu Simon Falette sakatlık geçirdi ve ambulansla hastanaye götürüldü. pic.twitter.com/IqAKAE4ILO— Sabah Spor (@sabahspor1) March 3, 2020