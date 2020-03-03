Fenerbahçe'ye müjde! Ersun Yanal gözden çıkarmıştı

Süper Lig'de geçtiğimiz sezon hayal kırıklığı yaratan Fenerbahçe, bu sezon da şampiyonluk yarışının uzağında kaldı. Teknik direktör Ersun Yanal ile yolları ayırma kararı alan Fenerbahçe'de, şimdiden gelecek sezonun yapılanması oluşturulmaya başlanacak. UEFA ile yapılan anlaşma ve TFF'nin harcama limitleri doğrultusunda transfer yapabilmek için oyuncu satmak zorunda olan Fenerbahçe'ye müjdeli haber Almanya'dan geldi...
Giriş Tarihi: 3.3.2020 11:23Güncelleme Tarihi: 3.3.2020 11:27ABONE OL
Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'de gösterdiği performansla büyük hayal kırıklığına neden olan 2019-20 sezonu başında Almanya'nın Nürnberg takımına kiralanan Michael Frey, Bild'e konuştu.