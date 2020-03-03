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'ye müjde! gözden çıkarmıştı

'de geçtiğimiz sezon hayal kırıklığı yaratan , bu sezon da şampiyonluk yarışının uzağında kaldı. Teknik direktör ile yolları ayırma kararı alan Fenerbahçe'de, şimdiden gelecek sezonun yapılanması oluşturulmaya başlanacak. ile yapılan anlaşma ve 'nin harcama limitleri doğrultusunda yapabilmek için oyuncu satmak zorunda olan Fenerbahçe'ye müjdeli haber 'dan geldi...

Giriş Tarihi: 3.3.2020 11:23 Güncelleme Tarihi: 3.3.2020 11:27 ABONE OL
Fenerbahçe'ye müjde! Ersun Yanal gözden çıkarmıştı

Geçtiğimiz sezon 'de gösterdiği performansla büyük hayal kırıklığına neden olan 2019-20 sezonu başında 'nın Nürnberg takımına kiralanan , Bild'e konuştu.

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Fenerbahçe'ye müjde! Ersun Yanal gözden çıkarmıştı
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