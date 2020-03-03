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Kayserispor 5 maç sonra kazandı

ligin ilk iç saha galibiyetine karşısında imza attı.

İHA Futbol
Giriş Tarihi: 3.3.2020 13:06 ABONE OL
Kayserispor 5 maç sonra kazandı

Süper Lig'in 24. haftasında sahasında Göztepe ile karşılaşan ve müsabakayı 1-0 kazanan Hes Kablo Kayserispor, iç saha şanssızlığını da yenmiş oldu.

Ligin ikinci yarısında çıktığı 3 Süper Lig, 1 Türkiye Kupası maçında kazanamayarak berabere kalan Sarı Kırmızılılar, dün Göztepe maçında 3 puanı hanesine yazdırmayı başardı.

Hes Kablo Kayserispor'un ligin ikinci yarısında oynadığı iç saha maçları ve neticeleri şöyle:
Kayserispor-Ankaragücü: 1-1 (Lig)
Kayserispor-Antalyaspor: 2-2 (Lig)
Kayserispor-Konyaspor: 2-2 (Lig)
Kayserispor-Göztepe: 1-0 (Lig)
Kayserispor-Fenerbahçe: 0-0 (Kupa)

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Kayserispor 5 maç sonra kazandı
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