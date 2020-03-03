Merih Demiral Juventus'ta kalacak mı? İtalyan basını açıkladı

İtalyan basını, Juventus'un milli futbolcu Merih Demiral'ın geleceğiyle ilgili aldığı kararı duyurdu.

A Milli Takım'da gösterdiği performansla yükselişe geçen, ardından Juventus'un değişilmez isimleri arasına giren Merih Demiral'ı başta Arsenal ve Manchester United olmak üzere birçok Avrupa ekibi kadrosuna katmak istiyordu. Ancak siyah-beyazlı ekibin Roma ile oynadığı mücadelede ön çapraz bağları kopan genç savunmacı sezonu kapattı.

Yaşadığı ağır sakatlığa rağmen Merih'in talipleri Juventus'un kapısını çalmaya devam ediyor. Gelecek sezonun planlarını yapan dev ekipler, oyuncuyu Juventus'tan satın almak istiyor.

Calciomercato yaşanan son gelişmeleri aktardığı haberinde, Juventus'un Merih Demiral'ı bırakmayacağını duyurdu. İtalyan ekibinin önceliğinin Merih'in iyileşme süreci olduğu vurgulanırken, Juventus'un yeni sezon planlarında başarılı stoperin de yer aldığı aktarıldı.

Öte yandan siyah-beyazlı takımın, Merih Demiral'a bu yaz yeni bir kontrat önereceği de ifade ediliyor. Juventus formasıyla bu sezon 7 maça çıkan ve 1 gol kaydeden Merih'in, Juventus'la 2024'e kadar sözleşmesi bulunuyor.