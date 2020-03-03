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'dan karşısında benzer galibiyet!

yarı final ilk maçında sahasında 'yi ağırladı. Fırtına, Sörloth ve Novak'ın kaydettiği gollerde 'da oynanacak rövanş öncesi avantajı kaptı. Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan maçın senaryosu, ligde oynanan Trabzonspor - Fenerbahçe maçına benzerliğiyle dikkat çekti. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 3.3.2020 22:54 Güncelleme Tarihi: 3.3.2020 23:04 ABONE OL
Trabzonspor'dan Fenerbahçe karşısında benzer galibiyet!

Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Trabzonspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. 38 bin taraftarın takip ettiği zorlu karşılaşma bordo-mavililerin 2-1 üstünlüğü ile sonuçlandı.

Trabzonspor'a galibiyeti getiren golü Sörloth ve Novak kaydetti. Fenerbahçe'nin tek sayısı ise Vedat Muriç'ten geldi.

DEJAVU YAŞATTILAR
Yarı finalde karşı karşıya gelen Trabzonspor ve Fenerbahçe, Süper Lig'in 19'uncu haftasında da Şenol Güneş Spor Kompleksi Medical Park Stadyumu'nda kozlarını paylaşmıştı. Trabzonspor'un 2-1'lik üstünlüğü ile tamamlanan o karşılaşmada da bordo-mavililere galibiyeti getiren golleri Sörloth ve Novak kaydetmişti. Fenerbahçe'nin o karşılaşmadaki tek golünü de Max Kruse kaydetmişti.

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Trabzonspor'dan Fenerbahçe karşısında benzer galibiyet!
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