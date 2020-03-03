UEFA’da gündem koronavirüs

UEFA olağan toplantısı bugün Hollanda'nın Amsterdam kentinde yapılacak, ana gündem maddesi ise koronavirüs!
12 Haziran'da Türkiye'nin İtalya ile Roma'da oynayacağı açılış maçıyla başlaması planlanan EURO 2020 ve Şampiyonlar Ligi'ndeki yol haritasını çizmek için yapılacak kritik toplantıda şehirlerin değiştirilmesi de gündemde. UEFA'nın vereceği karar ayrıca diğer organizasyonlara da etki edecek. Tokyo Olimpiyatları'nın da ertelenmesi ihtimali bir kez daha gündeme gelebilir.
ULUSLAR LİGİ'NDE KURALAR ÇEKİLİYOR
UEFA Uluslar Ligi'nde 2020-2021 dönemi kura çekimi bugün yapılacak ve Türkiye'nin rakipleri belli olacak. Amsterdam'da TSİ 20.00'de
başlayacak olan kura çekiminde 55 ülke, 2018-19'deki puanlarına göre 4 lige dağıtılacak. B Ligi'ne 3. torbadan katılacağımız kura çekiminde Slovakya, İrlanda Cum. ve K.İrlanda
ile eşleşmeyeceğiz. Uluslar Ligi'nde grup maçları Eylül, Ekim ve Kasım 2020'de oynanacak.