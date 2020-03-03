UEFA’da gündem koronavirüs

LİGİ'NDE

BUGÜN NELER OLDU

UEFA olağan toplantısı bugün Hollanda'nın Amsterdam kentinde yapılacak,12 Haziran'da Türkiye'nin İtalya ile Roma'da oynayacağı açılış maçıyla başlaması planlanan EURO 2020 ve Şampiyonlar Ligi'ndeki yol haritasını çizmek için yapılacak kritik toplantıda şehirlerin değiştirilmesi de gündemde. UEFA'nın vereceği karar ayrıca diğer organizasyonlara da etki edecek.UEFA Uluslar Ligi'nde 2020-2021 dönemi kura çekimi bugün yapılacak ve Türkiye'nin rakipleri belli olacak. Amsterdam'dabaşlayacak olan kura çekiminde 55 ülke, 2018-19'deki puanlarına göre 4 lige dağıtılacak. B Ligi'ne 3. torbadan katılacağımız kura çekimindeile eşleşmeyeceğiz.