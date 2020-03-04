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'dan 3 flaş ! 'ye bildirildi...

'in ikinci yarısında çıkışa geçen ve şampiyonluğun en büyük favorilerinden biri konumuna gelen 'da, gelecek sezon için çalışmaları da şimdiden başladı. Sarı-kırmızılıların uzun süredir peşinde olduğu iki yıldıza 4'er yıllık imza attırdığı belirtilirken, bir yıldız adayı da resmen kadroya dahil edildi. İşte son dakika Galatasaray transfer haberlerinin ayrıntıları...

Giriş Tarihi: 4.3.2020 13:18 Güncelleme Tarihi: 4.3.2020 13:25 ABONE OL
Galatasaray'dan 3 flaş transfer! TFF'ye bildirildi...

8 maçlık galibiyet serisiyle şampiyonluğun yeniden en büyük adaylarından biri haline gelen , bir yandan da gelecek sezonun planlamasını yapıyor. Sarı kırmızılılar, bu sezonun iki flaş ismiyle ön protokol imzaladı.

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Galatasaray'dan 3 flaş transfer! TFF'ye bildirildi...
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