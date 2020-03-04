Galatasaray'dan 3 flaş transfer! TFF'ye bildirildi...

Süper Lig'in ikinci yarısında çıkışa geçen ve şampiyonluğun en büyük favorilerinden biri konumuna gelen Galatasaray'da, gelecek sezon için transfer çalışmaları da şimdiden başladı. Sarı-kırmızılıların uzun süredir peşinde olduğu iki yıldıza 4'er yıllık imza attırdığı belirtilirken, bir yıldız adayı da resmen kadroya dahil edildi. İşte son dakika Galatasaray transfer haberlerinin ayrıntıları...
Giriş Tarihi: 4.3.2020 13:18Güncelleme Tarihi: 4.3.2020 13:25ABONE OL
8 maçlık galibiyet serisiyle şampiyonluğun yeniden en büyük adaylarından biri haline gelen Galatasaray, bir yandan da gelecek sezonun planlamasını yapıyor. Sarı kırmızılılar, bu sezonun iki flaş ismiyle ön protokol imzaladı.