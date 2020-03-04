Tümer Metin'den yıllar sonra gelen şike itirafı!

Türk futbolunun önemli isimlerinden olan Tümer Metin, yasa dışı bahis üzerinden dönen bahis şikesini ve kendisine gelen teklifi anlattı. Fenerbahçe ve Beşiktaş gibi köklü camialarda top koşturduktan sonra kariyerine yorumcu olarak devam eden Tümer Metin, çarpıcı bir itirafta bulundu.
Giriş Tarihi: 4.3.2020 09:00Güncelleme Tarihi: 4.3.2020 09:08ABONE OL
Trabzonspor ile yollarını ayıran Daniel Sturridge'in 4 ay futboldan men edilmesini değerlendiren Metin, Yunanistan'da oynadığı dönemde kendisine gelen ve sert bir şekilde reddettiği bahis şikesi teklifini aktardı.