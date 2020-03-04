Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > Tümer Metin'den yıllar sonra gelen şike itirafı!

'den yıllar sonra gelen şike itirafı!

Türk futbolunun önemli isimlerinden olan , yasa dışı bahis üzerinden dönen bahis şikesini ve kendisine gelen teklifi anlattı. ve gibi köklü camialarda top koşturduktan sonra kariyerine yorumcu olarak devam eden Tümer Metin, çarpıcı bir itirafta bulundu.

Giriş Tarihi: 4.3.2020 09:00 Güncelleme Tarihi: 4.3.2020 09:08 ABONE OL
Tümer Metin'den yıllar sonra gelen şike itirafı!

ile yollarını ayıran 'in 4 ay futboldan men edilmesini değerlendiren Metin, 'da oynadığı dönemde kendisine gelen ve sert bir şekilde reddettiği bahis şikesi teklifini aktardı.

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Tümer Metin'den yıllar sonra gelen şike itirafı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN