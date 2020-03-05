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- maçı tekrar oynanacak

ING Basketbol Süper Ligi'nin 21. haftasında oynanan - maçı, kural hatası nedeniyle tekrarlanacak.

Giriş Tarihi: 5.3.2020 11:44 Güncelleme Tarihi: 5.3.2020 12:40 ABONE OL
Afyon Belediyespor - Fenerbahçe Beko maçı tekrar oynanacak

ING Basketbol Süper Ligi'nin 21. haftasında Fenerbahçe Beko, nefes kesen maçta Meksa Yatırım Afyon Belediyespor'u 64-62 yenmişti. Ancak Afyon Belediyespor, karşılaşmada kural hatası yapıldığı gerekçesiyle federasyona başvurmuştu. Bugün TBF'nin resmi sitesinden yapılan açıklamayla maçın tekrar edileceği duyuruldu.

Yapılan açıklama şöyle: "01 Mart 2020 tarihinde oynanan Meksa Yatırım Afyon Belediyespor Kulübü – Fenerbahçe Beko Spor Kulübü (BSL) müsabakası ile ilgili Meksa Yatırım Afyon Belediyespor Kulübü tarafından yapılan itiraz Yönetim Kurulumuz tarafından görüşülmüş ve kural hatası yapıldığı kanaatiyle müsabakanın tekrarına karar verilmiştir.

Karşılaşmanın tarihi, iki takımın maç programına göre daha sonra açıklanacaktır."

Fenerbahçe Beko, Meksa Yatırım Afyon Belediyespor 'u 64-62 yenmişti.

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Afyon Belediyespor - Fenerbahçe Beko maçı tekrar oynanacak
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