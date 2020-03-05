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Barcelona'nın eski efsanesi gözaltına alındı

Barcelona'nın eski yıldız futbolcusu , Paraguay'da ve pasaportla yakalandı. Başı beladan kurtulmayan Ronaldinho, ile birlikte gözaltına alındı. dünyasının efsaneleri arasında yer alan oyuncunun, daha önce de 'da birçok mülküne el koyulmuştu.

Giriş Tarihi: 5.3.2020 10:17 Güncelleme Tarihi: 5.3.2020 11:08 ABONE OL
Barcelona'nın eski efsanesi Ronaldinho gözaltına alındı

Barcelona'da efsaneleşen ve futbolculuğu döneminde milyonlarca insanı kendine hayran bırakan Ronaldinho, son yıllarda özel hayatı ve karıştığı skandal olaylarla gündemden düşmüyor.

ESPN Brasil'in haberine göre, geçtiğimiz günlerde Paraguay'a giden Brezilyalı yıldız ve erkek kardeşi Assis, kaldıkları otelde sahte evraklarla gözaltına alındı. Ronaldinho'nun yanında bulunan bir kişinin ise tutuklandığı öğrenildi.

Konuyla alakalı konuşan Paraguay İçişleri Bakanı, Euclides Acevedo, "Ronaldinho ile kardeşi adli soruşturmadalar ve ifade verecekler. Tutunlanıp tutuklanmayacaklarına karar verilecek" dedi.

MÜLKLERİNE EL KONDU
Brezilya'da izinsiz bir tesis inşa ettiği için 2018 yılında 8.5 milyon dolar ceza alan ancak bu cezayı ödeyemeyen Ronaldinho'ya yurt dışı yasağı getirilmişti.

Efsane futbolcu daha sonra Brezilya'nın turizm elçisi olarak gösterilmiş ve yurt dışı seyahatlerine devam etti. Ancak Ronaldinho'nun 57 adet mülküne ise el kondu. Ronaldinho'nun ekonomik olarak zor günler yaşadığı biliniyor.

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Barcelona'nın eski efsanesi Ronaldinho gözaltına alındı
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