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- İstanbulspor maçının hakemi değişti

Türkiye Futbol Federasyonu, TFF 1. Lig'in 26. haftasında oynanacak - İstanbulspor karşılaşmasını, daha önceden maçı yöneteceği açıklanan 'nın sakatlanması nedeniyle 'nun yöneteceğini açıkladı.

AA Futbol
Giriş Tarihi: 5.3.2020 20:24 ABONE OL
Bursaspor - İstanbulspor maçının hakemi değişti

TFF 1. Lig'in 26. haftasında Bursaspor ile İstanbulspor arasında 7 Mart Cumartesi günü oynanacak maçın hakemi değişti.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, daha önce maçı yöneteceği bildirilen Özgür Yankaya'nın bugün gerçekleştirdiği antrenmanda sol soleus adalesinden sakatlanması sebebiyle, yerine Merkez Hakem Kurulu tarafından Mustafa Öğretmenoğlu'nun atandı belirtildi.

Özgür Yankaya'nın ise Süper Lig'in 25. haftasındaki BtcTurk Yeni Malatyaspor-İttifak Holding Konyaspor müsabakasında Video Yardımcı Hakem (VAR) olarak görev yapacağı kaydedildi.

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Bursaspor - İstanbulspor maçının hakemi değişti
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