Fenerbahçe'yi Emre Belözoğlu ve Volkan Demirel çalıştırdı

Fenerbahçe'de Ersun Yanal dönemi, Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan Trabzonspor mücadelesiyle son buldu. Deneyimli teknik direktörün ayrılığı sonrası ise akıllardaki soru takımın başına kimin geçeceğiydi.

Sarı-lacivertli ekibe yakın kaynaklar, Emre Belözoğlu ve Volkan Demirel ikilisinin sezon sonuna kadar takımı idare edeceğini ifade ediyordu. Bugün gerçekleştirilen idmanda bu söylemleri doğrulayan bir gelişme yaşandı.

Denizlispor maçı hazırlıklarını sürdüren takımı Emre Belözoğlu, Volkan Demirel, Zeki Murat Göle ve Fatih Yıldız çalıştırdı. Fenerbahçe'nin resmi sitesinden paylaşılan haberde dikkat çeken fotoğraflar da yer aldı.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 25. haftasında cumartesi akşamı Yakutel Denizlispor'u sahasında konuk edecek.

Resmi siteden yapılan açıklama şöyle:

"Fenerbahçemiz, Süper Lig Cemil Usta Sezonu 25. haftasında 7 Mart Cumartesi günü saat 20.00'da Yukatel Denizlispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün sabah saatlerinde Can Bartu Tesislerimizde yaptığı antrenmanla sürdürdü.



Emre Belözoğlu, Volkan Demirel, Zeki Murat Göle ve Fatih Yıldız yönetiminde gerçekleştirilen antrenman saat 11.00'da ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Pas çalışması ve çift kale maçla devam eden idman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı.



Futbol A Takımımız, Yukatel Denizlispor maçının hazırlıklarını 6 Mart Cuma günü yapacağı antrenmanla tamamlayacak."