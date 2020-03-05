Hangi takımı tutarsanız tutun Türkiye’yi destekleyin

Avrupa Ligi son 16 turunda 12 Mart'ta İstanbul'da Kopenhag'ı ağırlayacak olan Medipol Başakşehir'in başkanı Göksel Gümüşdağ, tüm sporseverleri maça davet etti. İdlib'deki şehitler sebebiyle büyük üzüntü yaşadıklarını belirten Gümüşdağ, Kopenhag maçında, dünyaya birlik mesajı vermek istediklerini söyleyerek, "Tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza şifa diliyoruz"
dedi.
TFF VE 17 SÜPER LİG BAŞKANI...
Gümüşdağ, Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, TFF Başkanı Nihat Özdemir ve 17 Süper Lig kulübünün başkanı olmak üzere herkesi maça çağıracaklarını belirterek, "Kopenhag maçını şehitlere adıyoruz. Tüm futbolseverlere açık davette bulunuyoruz. Hangi takımı tutarsanız tutun, takımınızın da formasıyla gelin ama elinizde mutlaka Türk bayrağı ile Başakşehir'i değil Türkiye'yi destekleyin"
diye konuştu.
GELİRİ MEHMETÇİK VAKFI'NA
"Tüm dünyaya mesele Türkiye olduğunda bir vücut olduğumuzu gösterelim. Bu maçın adeta bir milli maç havasında oynanmasını diliyoruz. Bizi yalnız bırakmasınlar. Maç gelirinin tamamı da Mehmetçik Vakfı'na bağışlanacak. Bundan büyük bir mutluluk ve gurur duyduğumuzu ifade ediyorum."
17 BİN ADET BAYRAK YAPTIRDIK
Göksel Gümüşdağ futbolseverlerden kendilerini yalnız bırakmamalarını isteyerek "Ülke puanı için de çok önemli bir sınav olacak. Kopenhag maçı için üzerinde 'hepimiz birimiz birimiz hepimiz için' yazılı 17 bin tane kırmızı- beyaz tişört yaptırdık, 17 bin tane de Türk bayrağı. 17 bin Türk bayrağı ile bu maça çıkacağız" şeklinde konuştu.