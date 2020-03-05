Hangi takımı tutarsanız tutun Türkiye’yi destekleyin

Avrupa Ligi son 16 turunda 12 Mart'ta İstanbul'da Kopenhag'ı ağırlayacak olan Medipol Başakşehir'in başkanı Göksel Gümüşdağ, tüm sporseverleri maça davet etti. İdlib'deki şehitler sebebiyle büyük üzüntü yaşadıklarını belirten Gümüşdağ, Kopenhag maçında, dünyaya birlik mesajı vermek istediklerini söyleyerek, "dedi.Gümüşdağ, Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, TFF Başkanı Nihat Özdemir ve 17 Süper Lig kulübünün başkanı olmak üzere herkesi maça çağıracaklarını belirterek,diye konuştu."Tüm dünyaya mesele Türkiye olduğunda bir vücut olduğumuzu gösterelim. Bu maçın adeta bir milli maç havasında oynanmasını diliyoruz. Bizi yalnız bırakmasınlar. Maç gelirinin tamamı da Mehmetçik Vakfı'na bağışlanacak. Bundan büyük bir mutluluk ve gurur duyduğumuzu ifade ediyorum."Göksel Gümüşdağ futbolseverlerden kendilerini yalnız bırakmamalarını isteyerek "Ülke puanı için de çok önemli bir sınav olacak. Kopenhag maçı için üzerinde 'hepimiz birimiz birimiz hepimiz için' yazılı 17 bin tane kırmızı- beyaz tişört yaptırdık, 17 bin tane de Türk bayrağı. 17 bin Türk bayrağı ile bu m

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