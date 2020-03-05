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İngiliz devi Türk yıldıza talip oldu! 23 milyon Pound...

İngiltere ekiplerinden , Feyenoord altyapısında yetişen gurbetçi yıldız Orkun Kökçü'ye talip oldu. Topçular'ın Hollanda ekibine 23 milyon poundluk teklif yapmaya hazırlandığı öğrenildi. 2000 doğumlu yıldız bu sene Feyenoord formasıyla 33 maçta forma giydi.

Giriş Tarihi: 5.3.2020 20:18 ABONE OL
İngiliz devi Türk yıldıza talip oldu! 23 milyon Pound...

Premier Lig'de şampiyonluk yarışına erken havlu atan, UEFA Avrupa Ligi'ne de son 32 turunda veda eden Arsenal, gelecek sezonun planlamasını şimdiden yapmaya başladı.

Mesut Özil'in yerine genç bir 10 numara arayan İngiliz devi, Feyenoord'da bu sezon göstediği performansla dikkat çeken Orkun Kökçü'nün peşine düştü.

Daily Mail'de yer alan habere göre, 19 yaşındaki Türk futbolcu için Arsenal'in 23 milyon poundu gözden çıkardığı ve Feyenoord'la görüşmelere başladığı ifade edildi. Orkun ile yeni sözleşme imzalamak isteyen Hollandalı yöneticilerin ise Arsenal'in bu teklifi sonrası kulübün menfaatlerini gözeterek Orkun'un satışına onay verebilecekleri belirtildi. Arsenal Kulübü, Orkun Kökçü'nün geleceğinin belirsiz olmasından dolayı bu durumdan yararlanıp, Euro 2020 öncesinde genç futbolcuyu kadrosuna katmayı planlıyor.

BEŞİKTAŞ DA İLGİLENMİŞTİ
Öte yandan Orkun Kökçü için geçtiğimiz yıllarda Beşiktaş da girişimde bulunmuştu. Ancak Feyenoord Kulübü, siyah-beyazlılardan yüksek bir bonservis beeli talep edince transfer suya düşmüştü.

ORKUN KÖKÇÜ 9 GOLE KATKI YAPTI
Orkun Kökçü bu sezon Feyenoord formasıyla çıktığı 33 resmi maçta 3 gol, 6 asistlik performans sergiledi. 19 yaşındaki futbolcunun Feyenoord ile 2023'e kadar sözleşmesi bulunuyor.

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İngiliz devi Türk yıldıza talip oldu! 23 milyon Pound...
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