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'dan iddialı sözler! ...

Geçtiğimiz günlerde ile yollarını ayıran 'de yeni teknik direktör için arayışlar sürerken, bir antrenör daha listeye dahil oldu. Usta teknik adam 'nun da ismi sarı-lacivertli ekiple anılırken, Rumen basınından flaş iddialar geldi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 5.3.2020 22:37 Güncelleme Tarihi: 5.3.2020 22:39 ABONE OL
Mircea Lucescu'dan iddialı sözler! Fenerbahçe...

Rumen basını, tekrar çıkış yakalamak isteyen Süper Lig devininin Mircea Lucescu ile ilgilendiğini ve usta teknik adamın oldukça iddialı olduğunu dile getirdi.

Türkiye A Milli Takımı'nı çalıştırdıktan sonra 1 yıldır başka takım ile anlaşmayan Lucescu'nun yeni sezonda sahalara dönmeye hazırlandığı belirtildi.

"FENERBAHÇE'Yİ ŞAMPİYON YAPARIM"
Ünlü antrenörün yakın çevresine, "Birkaç takviye ile Fenerbahçe'yi şampiyon yaparım" dediği iddia edildi.

GÜÇLÜ BİR SÖZLEŞME İSTİYOR
Öte yandan 74 yaşındaki çalıştırıcının Fenerbahçe veya herhangi bir kulüple anlaşması durumunda güçlü bir sözleşme istediği kaydedildi.
Mircea Lucescu'nun Fenerbahçe'de teknik direktörlük yarışında rakipleri olarak ise Aytemiz Alanyaspor'u çalıştıran Erol Bulut ve boşta olan Roger Schmidt gösterildi.

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Mircea Lucescu'dan iddialı sözler! Fenerbahçe...
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