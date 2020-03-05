Mircea Lucescu'dan iddialı sözler! Fenerbahçe...

Rumen basını, tekrar çıkış yakalamak isteyen Süper Lig devininin Mircea Lucescu ile ilgilendiğini ve usta teknik adamın oldukça iddialı olduğunu dile getirdi.



Türkiye A Milli Takımı'nı çalıştırdıktan sonra 1 yıldır başka takım ile anlaşmayan Lucescu'nun yeni sezonda sahalara dönmeye hazırlandığı belirtildi.



"FENERBAHÇE'Yİ ŞAMPİYON YAPARIM"

Ünlü antrenörün yakın çevresine, "Birkaç takviye ile Fenerbahçe'yi şampiyon yaparım" dediği iddia edildi.



GÜÇLÜ BİR SÖZLEŞME İSTİYOR

Öte yandan 74 yaşındaki çalıştırıcının Fenerbahçe veya herhangi bir kulüple anlaşması durumunda güçlü bir sözleşme istediği kaydedildi.

Mircea Lucescu'nun Fenerbahçe'de teknik direktörlük yarışında rakipleri olarak ise Aytemiz Alanyaspor'u çalıştıran Erol Bulut ve boşta olan Roger Schmidt gösterildi.

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