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'da dönemi

'in UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda elediği Portekiz Birinci Futbol Ligi ekibi 'da Silsa'tan boşalan teknik direktörlük görevine 35 yaşındaki getirildi.

AA Futbol
Giriş Tarihi: 5.3.2020 21:30 ABONE OL
Sporting Lizbon'da Ruben Amorim dönemi

Sporting Lizbon Kulübü, teknik direktör Silas'tan boşalan görev için bu sezon Braga'yı çalıştıran Portekizli Amorim ile anlaşma sağlandığını duyurdu.

Silas yönetimindeki Sporting Lizbon, UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda evinde 3-1 kazandığı ilk maçın rövanşında Medipol Başakşehir'e uzatmalarda 4-1 yenilerek elenmişti.

Portekiz liginde ise 23 haftada 39 puan toplayan Lizbon ekibi, 4. sırada yer aldı.

Öte yandan Braga Kulübü ise Amorim'in ayrılmasının ardından teknik direktörlük için bir dönem Akhisar Belediyespor forması da giyen Portekizli eski futbolcu Custodio ile anlaşıldığını açıkladı.

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Sporting Lizbon'da Ruben Amorim dönemi
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