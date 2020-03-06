Göztepe ile Başakşehir 12. randevuda

Süper Lig'in 25. haftasında Göztepe ile Başakşehir yarın saat 17.00'da Göztepe Gürsel Aksel Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Mücadeleyi hakem Ali Palabıyık yönetecek. Palabıyık'ın yardımcılıklarını Serkan Olguncan ve Mustafa Sönmez yapacak.



Bu karşılaşma iki takımın aralarında oynayacağı 12. resmi maç olacak. Daha önce oynanan 11 müsabakada sarı-kırmızılılar 3, turuncu-lacivertliler 7 kez sahadan galip ayrıldı. 1 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Bu maçlarda İzmir ekibinin 9 golüne, Başakşehir 18 golle karşılık verdi. İzmir'de oynanan 5 maçta ise İstanbul ekibinin 3-1 üstün durumda bulunuyor.



Göztepe telafi peşinde

Ligde 34 puanla 8. sırada bulunan Göztepe, son 5 iç saha maçından 2 galibiyet, 3 beraberlikle ayrılarak yenilmezlik serisi elde etti. Geçtiğimiz hafta deplasmanda Kayserispor'a 1-0 kaybeden sarı-kırmızılılar, üst sıralardaki rakiplerinin puan kaybettiği haftada puan farkını azaltma şansını kaçırmıştı. İzmir ekibi, Başakşehir ile oynayacağı maçı kazanarak hem puan kaybını telafi etmek hem de kalan maçlarda Avrupa Kupalarına katılma şansını devam ettirmek istiyor.

Bu karşılaşma öncesi Göztepe'de Alpaslan Öztürk ve Kerem Atakan Kesgin'in sakatlığı devam ederken, Halil Akbunar, Soner Aydoğdu ve Serdar Gürler de sarı kart sınırında bulunuyor.



Lider kayıp yaşamak istemiyor

Başakşehir 24 hafta sonunda 49 puanla lider durumunda bulunuyor. Ligde oynadığı son 5 maçından 4 galibiyet, 1 beraberlikle ayrılan İstanbul ekibi, son olarak geçtiğimiz hafta sahasında Gaziantep FK'yı 3-1'lik skorla mağlup etmişti. Turuncu-lacivertliler, zorlu İzmir deplasmanını kayıpsız atlatarak liderliğini sürdürmek istiyor. Göztepe maçı öncesinde Başakşehir'de sakat veya cezalı futbolcu olmazken, Epureanu ve Skrtel sarı kart sınırından bulunuyor.

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