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Ankaragücü, 'de üst üste 3. yenilgisini aldı

'in 25. haftasında deplasmanda 'a 2-1 mağlup olan , üst üste üçüncü maçını kaybetti.

AA Futbol
Giriş Tarihi: 7.3.2020 13:33 ABONE OL
Ankaragücü, Süper Lig'de üst üste 3. yenilgisini aldı

Ankaragücü, İstanbul'da mutlak puan parolasıyla çıktığı Beşiktaş maçından da umduğunu bulamadı.

Süper Ligde bu sezon 8. haftada konuk ettiği Beşiktaş ile sahasında 0-0 berabere kalan MKE Ankaragücü, bu maçın ardından 9 puanla 13. sırada yer alıyordu. Sonrasında 9. haftada Çaykur Rizespor'a 2-0 yenilen başkent ekibi, 9 puanla 16. sırada düşme hattına girdi.

Bu tarihten sonra da üst üste 5 maçını kaybeden MKE Ankaragücü, 15. haftada Galatasaray ile deplasmanda 2-2 berabere kalarak puanını 10'a çıkarsa da 18. sırada düşme hattında kalmayı sürdürdü.

Devre arasında yeni transferlerle taraftarına ümit veren sarı-lacivertli takım, ardından teknik direktör Mustafa Reşit Akçay ile anlaşarak 20. haftada çıktığı ilk maçında Kasımpaşa ile 1-1 berabere kalmıştı.

Daha sonra deplasmanda BtcTurk Yeni Malatyaspor'u 1-0, sahasında Fenerbahçe'yi 2-1 yenen MKE Ankaragücü, ligde tutunmakla ilgili taraftarlarına ümit vermişti.

Başkent derbisinde Gençlerbirliği'ne 1-0 mağlup olarak Akçay yönetimindeki ilk yenilgisini alan başkent temsilcisi, ardından evinde Demir Grup Sivasspor'a 3-0, deplasmanda Beşiktaş'a da 2-1 mağlup olarak, teknik direktör Akçay yönetiminde üst üste 3. mağlubiyetini aldı.

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Ankaragücü, Süper Lig'de üst üste 3. yenilgisini aldı
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