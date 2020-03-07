Emre ve Volkan'dan motivasyon konuşması

Fenerbahçe'de Ersun Yanal'ın gönderilmesinin ardından takımdaki belirsizlik sürüyor. Yeni teknik adam için arayışlarını sürdüren sarı-lacivertli yönetim, görevi şimdilik antrenör Volkan Demirel ve kaptan Emre Belözoğlu'na emanet etti. Ancak bu iki isim de lisans sorunu yaşadığı için Denizlispor karşısında takımın başında Zeki Murat Göle olacak.

Ersun Yanal'ın ayrılığı sonrası antrenmanlarda takımı çalıştıran Emre ve Volkan ikilisi, arkadaşlarını motive etmek ve maça hazırlamak için bir konuşma yaptı.

Milliyet'in haberine göre, şampiyonluk yarışında büyük yara aldıklarını ancak ligi bırakmayacaklarını ifade eden deneyimli isimler, öncelikli hedef olarak Ziraat Türkiye Kupası'nı gösterdi. Avrupa'ya gitme yolunda büyük önem taşıyan kupayı kazanmak birinci amaç olarak dile getirildi. Emre ile Volkan, yarı final ilk maçında deplasmanda Trabzonspor'a 2-1 yenildiklerini ancak rövanşta finale kalacak güçlerinin olduğunu vurguladılar.

Takımın ağabeyleri konumunda olan ikili, bir diğer hedeflerinin ise ligde kalan maçlarının tamamını kazanarak sezonu en iyi yerde bitirmeleri gerektiğini söylediler. Ligde gelebilecek başarılı sonuçlar, sarı-lacivertlilerde gelecek açısından motivasyonu ve öz güveni de beraberinde getirecek.