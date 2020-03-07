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'de şok sakatlık! Denizli maçı öncesi...

'in 25. haftasında 'de Denizlispor ile karşılaşacak olan 'ye kötü haber geldi. Sarı-lacivertlilerin Faslı yıldızı 'ın sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarıldığı öğrenildi. Kanarya'da karşılaşma öncesinde Simon Falette ve 'in de sakatlıkları bulunuyor...

Giriş Tarihi: 7.3.2020 17:28 Güncelleme Tarihi: 7.3.2020 17:31 ABONE OL
Fenerbahçe'de şok sakatlık! Denizli maçı öncesi...

Süper Lig'in 25. haftasında sahasında Yukatel Denizlispor'u ağırlayacak olan Fenerbahçe'de hesaplar 3 puan üzerine kurulu. Ersun Yanal'ın istifasının ardından bu hafta Zeki Murat Göle idaresinde sahaya çıkacak olan sarı-lacivertlilere karşılaşma öncesi şok bir sakatlık haberi geldi.

Trt Spor'un haberine göre, Fenerbahçe'de Nabil Dirar, sakatlığı nedeniyle Yukatel Denizlispor maçının kadrosundan çıkarıldı. Sarı-lacivertlilerde Sadık Çiftpınar, Garry Rodrigues ve Falette'in sakatlığı devam ederken Emre Belözoğlu'nun durumu belirsizliğini koruyor.

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Fenerbahçe'de şok sakatlık! Denizli maçı öncesi...
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