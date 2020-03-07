Fenerbahçe'ye Konyaspor maçı öncesi 4 kötü haber!

Süper Lig'de üst üste aldığı kötü sonuçların ardından şampiyonluk yarışında gerilere düşen Fenerbahçe'de kabus bitmiyor...
Sarı-lacivertlilerde 4 futbolcu Denizlispor karşılaşmasında gördükleri kartların ardından cezalı duruma düştü.
43. dakikada penaltıya sebep olan Tolgay Arslan ikinci sarıdan kırmızı kartla oyundan atılırken, sınırdaki isimlerden Ozan Tufan 76'da, Serdar Aziz 77'de, kaleci Altay da 90'da sarı kart gördüler.
Cezalı duruma düşen dört futbolcu da Süper Lig'in 26. haftasında oynanacak Konyaspor maçında forma giyemeyecek.