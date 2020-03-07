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'da ve maçlarının primi belli oldu

'de 8'de 8 yaparak 48 puana ulaşan ve şampiyonluk yolunda iddialı bir duruma gelen , peş peşe zorlu iki maça çıkacak. Sarı-kırmızılı ekip 8 Mart Pazar akşamı 'la deplasmanda, gelecek hafta ise ile 'da karşılaşacak. Zirve yarışında hata yapmak istemeyen Galataaray'da yönetim de işi sıkı tutuyor. yönetimi, kritik 2 maçtan 6 puan çıkarılması durumunda takıma 5 milyon lira prim dağıtılmasına karar verdi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 7.3.2020 08:06 Güncelleme Tarihi: 7.3.2020 08:08 ABONE OL
Galatasaray'da Sivasspor ve Beşiktaş maçlarının primi belli oldu

Ligde üst üste 8 maçını kazanan Galatasaray çok kritik bir viraja girdi... Sarı- Kırmızılılar yarın Sivas deplasmanına çıktıktan sonra gelecek hafta Beşiktaş'ı konuk edecek. İki kritik maç öncesi flaş bir gelişme yaşandı.

6 PUAN İÇİN SEFERBERLİK
Elini cebine atan yönetim iki zorlu karşılaşmaya dev bir prim belirledi. Galatasaray eğer Sivas ve Beiktaş'ı da yenerse takıma toplam 5 milyon lira prim dağıtılacağı öğrenildi.

BAŞKAN MÜJDEYİ BİZZAT VERDİ
Takvim'in haberine göre, Başkan Mustafa Cengiz'in dün Florya'yı ziyaret ettiği ve prim müjdesini bizzat futbolculara kendisi verdiği öğrenildi. Bu flaş gelişme takımdaki motivasyonu da en üst seviyeye çıkardı.

TERİM: DERBİYİ UNUTUN!
Öte yandan Fatih Terim'in dün oyuncularıyla yaptığı toplantıda, "Beşiktaş derbisini kimse düşünmesin. Önce Sivasspor engelini aşmalıyız. Çok zor bir maç olacak" dediği belirlendi.

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Galatasaray'da Sivasspor ve Beşiktaş maçlarının primi belli oldu
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