Galatasaray'ın Sivas kafilesi! Lemina kadroda mı?

Galatasaray, Süper Lig'in 25. haftasında yarın (8 Mart Pazar) Sivasspor'a konuk olacak.

Şampiyonluk yolunda son derece önemli olan mücadele öncesinde sarı-kırmızılı ekibin kamp kadrosu açıklandı. Bugün resmi siteden yapılan açıklamaya göre, sakatlıktan çıkan Mario Lemina kafilede yer aldı. Fatih Terim'in Gabonlu yıldıza şans verip vermeyeceği ise merak konusu.

Galatasaray'da yabancı sınırına takılan ve Sivas'a götürülmeyecek olan isimler ise Florin Andone ve Jesse Sekidika oldu. Bilindiği gibi Andone yaklaşık 4 aylık sakatlık sürecinin ardından geçtiğimiz hafta ilk kez Gençlerbirliği karşılaşmasında sonradan oyuna dahil olmuştu.

Galatasaray Sivasspor kafilesinde şu isimler yer aldı: Fernando Muslera, Şener Özbayraklı, Ahmet Çalık, Jean Micheal Seri, Adem Büyük, Selçuk İnan, Radamel Falcao, Younes Belhanda, Martin Linnes, Ryan Donk, Ömer Bayram, Emre Akbaba, Jimmy Durmaz, Mariano Ferreira, Okan Kocuk, Marcelo Saracchi, Marcao Teixeira, Taylan Antalyalı, Henry Onyekuru, Sofiane Feghouli, Mario Lemina.