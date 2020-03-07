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'ten Koronavirüs değerlendirmesi

'de forması giyen yıldız basketbolcu , dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs hakkında konuştu. Birçok ülkede müsabakaların seyircisiz oynanmasına değinen James, "Ben, taraftarlar için sahaya çıkan biriyim. Onlar yoksa benim de salonda bulunmamın hiçbir anlamı yok. Taraftarın olmadığı bir maçta oynama ihtimalim yok." şeklinde konuştu.

AA Futbol
Giriş Tarihi: 7.3.2020 13:15 Güncelleme Tarihi: 7.3.2020 13:15 ABONE OL
LeBron James'ten Koronavirüs değerlendirmesi

Amerikan Basketbol Ligi'nde Los Angeles Lakers forması giyen yıldız oyuncu LeBron James, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle müsabakaların seyircisiz oynanması halinde maça çıkmayacağını söyledi.

Ünlü basketbolcu basına yaptığı açıklamada, bir gazetecinin "NBA yönetiminin, Koronavirüsün yayılması ihtimali üzerine maçların taraftarsız oynanması konusunda takımlara hazırlık yapması talimatı verdiği iddia ediliyor. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusuna, "Taraftarsız maça çıkmak? Cevabım basit, hayır." yanıtını verdi.

Basketbolun taraftarsız anlamı olmayacağını vurgulayan LeBron James, "Ben, taraftarlar için sahaya çıkan biriyim. Onlar yoksa benim de salonda bulunmamın hiçbir anlamı yok. Taraftarın olmadığı bir maçta oynama ihtimalim yok." ifadelerini kullandı.

Salgın nedeniyle ABD genelinde bugüne kadar 15 kişinin yaşamını yitirdiği açıklanmıştı.

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LeBron James'ten Koronavirüs değerlendirmesi
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