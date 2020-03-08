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3-2 | MAÇ SONUCU

1. Lig'in 26'ıncı haftasında sahasında ile karşı karşıya geldi. 'nda oynanan zorlu karşılaşma Ege temsilcisinin 3-2'lik üstünlüğü ile tamamlandı. Bu sonuçla Akhisarspor puanını 41 yaptı. Osmanlıspor ise 22 puanda kaldı.

Giriş Tarihi: 8.3.2020 18:34 ABONE OL
Akhisarspor 3-2 Osmanlıspor | MAÇ SONUCU

TFF 1. Lig'in 26'ıncı haftasında Akhisarspor ile Osmanlıspor, Spor Toto Akhisar Stadı'nda karşı karşıya geldi.

Zorlu karşılaşma Akhisarspor'un 3-2'lik üstünlüğü ile tamamlandı. Ege temsilcisine galibiyeti getiren golleri Sokol Cikalleshi, Ergin Keleş ve Erhan Çelenk kaydetti.

Osmanlıspor'un gollerini ise Jovan Blagojevic (pen.) ve Batuhan Yılmaz kaydetti.

Bu sonuçla Akhisarspor puanını 41 yaptı, Osmanlıspor ise 22 puanda kaldı.

Yılmaz Vural'ın teknik direktörlüğünü yaptığı Akhisarspor gelecek hafta deplasmanda Adana Demirspor ile karşılaşacak. Osmanlıspor ise sahasında Eskişehirspor'u ağırlayacak.

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Akhisarspor 3-2 Osmanlıspor | MAÇ SONUCU
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