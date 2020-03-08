Süper Lig'in 25. haftası oldukça zorlu bir maça sahne oluyor. Ligde küme düşme hattıyla arasında 1 puan bulunan ve takımın başına Ünal Karaman'ı getiren Çaykur Rizespor, çıkış arıyor. Konuk ekip Alanyaspor ise Avrupa iddiası için kazanmaktan başka bir şey düşünmüyor.

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İLK 11'LER

Çaykur Rizespor: Gökhan, Moroziuk, Talbi, Burak, Melnjak, Diomande, Oğuz Kağan, Oğulcan, Boldrin, Samudio, Skoda.

Alanyaspor: Marafona, Onur Bulut, Tzavellas, Caulker, N'Sakala, Ceyhun Gülselam, Salim, Efecan Karaca, Bakasetas, Bammou, Papiss Cisse.

MAÇ ÖNCESİ OPTA İSTATİSTİKLERİ

Alanyaspor ile oynadığı beş Süper Lig maçının sadece birini kaybeden Rizespor (2G 2B), tek yenilgisini bu sezonun ilk yarısında aldı.alamadı (1B 2M).

Süper Lig tarihinde Rizespor karşısındaki tek galibiyetini son maçta alan Alanyaspor (5-2), daha önceki dört karşılaşmanın toplamında dört gol atabilmişti (2B 2M).

Süper Lig'de dört maçtır mağlup olan Rizespor, daha uzun bir seriyi en son ligden düştüğü 2016/17 sezonunda yaşadı (5 maç).

Süper Lig'de çıktığı son üç maçı kaybeden Alanyaspor, aynı sayıda mağlubiyeti daha önceki 14 karşılaşmada aldı (7G 4B).

Süper Lig'in 2019/20 sezonunda ortayla en fazla gol atan takım Alanyaspor (13). Rizespor ise (11) Kasımpaşa'nın (12) ardından bu şekilde en fazla gol yiyen ekip konumunda. Akdeniz ekibinin ilk yarıdaki maçta rakibine attığı beş golün dördü ortayla gelmişti.

Bu sezon Rizespor'un en golcü iki oyuncusundan biri olan Fernando Boldrin'in (4; Milan Skoda ile birlikte), Süper Lig kariyerinde en fazla gol attığı rakibi Alanyaspor (3). Sezonun ilk yarısındaki maçta Rizespor'un rakibine attığı iki golü de Brezilyalı oyuncu kaydetti.

Süper Lig'e geldiği Ocak 2019'dan bu yana en fazla gol katkısı sağlayan savunma oyuncusu Dario Melnjak (7 gol & 3 asist).

Rizespor'un Süper Lig'de attığı son yedi golün beşinde Milan Skoda'nın doğrudan katkısı var (4 gol & 1 asist).

Alanyaspor'un Süper Lig'de attığı son altı golün dördüne doğrudan katkı sağlayan Papiss Cisse (3 gol & 1 asist), Rizespor'a rakip olduğu son iki maçta fileleri üç kez havalandırdı.

Bu sezon Süper Lig'de en fazla asist yapan stoper, Alanyaspor forması giyen Steven Caulker (4).