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hiç katkı yapamadı! 'a faturası...

ile olan kontratı bittikten sonra 'ın yolunu tutan , geçtiğimiz günlerde antrenmanda geçirdiği sakatlık sonrası sezonu kapattı. 800 bin euro maaş, 1.5 milyon euro da imza parası alan Brezilyalı sağ bekin siyah-beyazlı takıma maliyeti yaklaşık 15 milyon lirayı buldu. Douglas sadece 7 maça çıkarken, Beşiktaş'a hiç katkı yapamadı.

Giriş Tarihi: 9.3.2020 10:12 Güncelleme Tarihi: 9.3.2020 10:18 ABONE OL
Douglas hiç katkı yapamadı! Beşiktaş'a faturası...

Beşiktaş, Barcelona ile sözleşmesi sona eren Douglas'ı yaz transfer döneminde serbest oyuncu statüsüyle kadrosuna katkı. Brezilyalı isim için bonservis bedeli ödenmedi ancak, fayda-maliyet oranına bakıldığında siyah-beyazlı takım büyük zarar etti.

Douglas, Beşiktaş'la 3 yıllık mukavelenin altına imza attı. Ancak geçtiğimiz günlerde antrenmanda sakatlanan 29 yaşındaki Brezilyalının sol uyluk ön adale bölgesinde ileri düzeyde yırtık tespit edildi.

Sakatlıktan dolayı sezonu kapatan Douglas geride kalan dilimde sadece 7 maçta görev yaptı. 5 Süper Lig, 2 Türkiye Kupası mücadelesinde oynayan sağ bek, gol ya da asist katkısı yapamadı.

Yıllık 800 bin euro maaş, 1.5 milyon euro da imza parası alan Douglas'ın Beşiktaş'a maliyeti yaklaşık 15 milyon TL'yi buldu.

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Douglas hiç katkı yapamadı! Beşiktaş'a faturası...
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