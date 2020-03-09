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iki futbolcu için karar verdi! Takımda kalacaklar mı?

'de gündemin birinci maddesi yeni teknik adamın kim olacağı. Sarı-lacivertlilerde bir diğer merak konusu ise sözleşmesi bitecek futbolcuların geleceği. Yeni sezonda birçok isimle yollarını ayırmayı planlayan Fenerbahçe'de ve 'nin de kontratları haziranda bitecek. Yönetim, iki deneyimli oyuncunun takımda kalıp kalmayacaklarının kararını yeni teknik adama bırakacak. Ekibin başına geçecek hocanın raporu sonrasında Mehmet ve Tolga için bir yol haritası belirlenecek.

Giriş Tarihi: 9.3.2020 12:42 Güncelleme Tarihi: 9.3.2020 13:10 ABONE OL
Fenerbahçe iki futbolcu için karar verdi! Takımda kalacaklar mı?

Fenerbahçe yönetiminin planları tutmadı... Sezon sonuna kadar takımı Emre Belözoğlu-Volkan Demirel ikilisine bırakmayı planlayan sarı-lacivertli yönetim, Denizli maçı sonrasında çark etti. Yönetim en kısa sürede takımın başına tecrübeli bir teknik adam getirme kararı aldı.

Denizli maçında hem futbol hem de sonuç yönetimi tatmin etmezken listedeki teknik adamlarla görüşmeler hızlandırıldı. Ancak şu ana kadar görüşülen teknik adamların hiçbiri ile kesin olarak anlaşma sağlanmış değil. Fenerbahçe Başkanvekili Semih Özsoy, ligi bilen bir teknik adamla anlaşmayı planladıklarını söyledi. Özsoy, "Türkiye'de başka bir futbol oynanıyor. Buna da vakıf bir isim olması kriterimizdir. Uzun vadeli çalışacağımız bir hoca arıyoruz" dedi.

KARARI YENİ HOCA VERECEK
Takvim'in haberine göre, Fenerbahçe yönetimi Nabil Dirar ve Ozan Tufan'ın sözleşmelerini uzatmasına karşın Mehmet Ekici ve Tolga Ciğerci için bir girişimde henüz bulunmadı. Bu iki futbolcu için kararı yeni teknik direktörün vermesi bekleniyor. Eğer yeni teknik direktör kalmaları yönünde bir iradede bulunursa Mehmet Ekici ve Tolga Ciğerci ile yeni sözleşme imzalanacak. Mehmet Ekici ligin ilk yarısında lig kadrosunda yer almamıştı.

Süper Lig'de son galibiyetini 19. haftada Başakşehir önünde alan Fenerbahçe, sonrasında oynadığı 6 lig maçında 3 puanı bir arada göremedi. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç geçtiğimiz sezonun ardından bu sezon da zor günler geçiriyor.

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Fenerbahçe iki futbolcu için karar verdi! Takımda kalacaklar mı?
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