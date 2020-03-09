Galatasaray’a Sivasspor freni

YİĞİDO'NUN BOŞU YOK!
Galatasaray ağlarını iki kez sarsan ev sahibi Sivasspor, gol serisini sürdürdü. Rıza Çalımbay'ın talebeleri bu sezon tüm maçlarında rakip fileleri sarsarken, toplamda 47 gole ulaştı.
Geçtiğimiz sezondan başlayan gol serisi dikkate alındığında ise Sivas 28 haftadır rakip ağları buluyor…
SON 3 YILIN EN İYİSİ FEGHOULİ
Sarı-kırmızılı
formayı dün 100. kez giyen Sofiane Feghouli, geldiği Ağustos 2017'den beri en çok gol katkısı yapan G.Saraylı oldu. Dün bir asist ve bir gol ile oynayan Cezayirli oyuncu, toplamda 20 gol ve 17 asiste ulaşarak 37 gole direkt
katkı yaptı.
MUSLERA YİNE KURTARDI!
Galatasaray'da Fernando Muslera performansıyla adeta bir puanı takımına kazandıran isim oldu. Sarı-kırmızılı takımda Uruguaylı kaleci 6 net kurtarış yaparken, bu sezon ligde %80 olan kurtarış yüzdesiyle ligde ilk sırada yer alıyor. Sivas kalecisi Samassa da 4 net kurtarışa imza attı.
DEVLERİN KORKULU RÜYASI
Ligde yoluna doludizgin devam eden Sivasspor evinde yine bir büyük takıma boyun eğmedi. Yiğidolar Galatasaray karşısında sahadan 2-2'lik
beraberlikle ayrılırken, bu sahada Beşiktaş'ı ve Fenerbahçe'yi 3-1
, Trabzonspor'u ise 2-1
mağlup etmişti. Rıza Çalımbay'ın talebeleri Başakşehir'i de Sivas'ta 1-1'lik
beraberlikle evine göndermişti.
SERİ: PENALTI DOĞRU DEĞIL
Penaltı pozisyonunun kahramanı Michael Seri, hakemin kararını eleştirdi. Penaltıda temas olmadığını savunan Fildişili oyuncu, "Penaltı olduğu tartışılır. Yeni penaltı kurallarında, VAR karar veriyor ama hakem geldi, tekrardan baktı.
Ben verilen kararın doğru olduğunu düşünmüyo
düşünmüyorum" dedi.
Dk. 55
Maçın en kritik anı 55. dakikadaydı. Seri, ceza sahası içine doğru hareketlenen Fernando ile arasında kalan topa müdahale etmeye çalışırken rakibine de vurdu. Pozisyon devam ederken sonrasında VAR uyarısı geldi. Mete Kalkavan kenara giderek görüntüyü yeniden izledi ve pozisyonun çizgide olduğuna karar verip penaltı noktasını gösterdi.
Dk. 90+5
Uzatma anları gerginliğe de sahne oldu. Sol kanatta Saracchi ile Emre Kılınç'ın mücadelesinde topsuz oyunda Uruguaylı oyuncu rakibine müdahalede bulundu. Yiğidolar kırmızı kart istese de sarı kart kararı çıktı.