Galatasaray’a Sivasspor freni

Galatasaray ağlarını iki kez sarsan ev sahibi Sivasspor, gol serisini sürdürdü.Geçtiğimiz sezondan başlayan gol serisi dikkate alındığında ise Sivas 28 haftadır rakip ağları buluyor…Sarı-kırmızılıformayı dün 100. kez giyen Sofiane Feghouli, geldiği Ağustos 2017'den beri en çok gol katkısı yapan G.Saraylı oldu. Dün bir asist ve bir gol ile oynayan Cezayirli oyuncu,katkı yaptı.Galatasaray'da Fernando Muslera performansıyla adeta bir puanı takımına kazandıran isim oldu. Sarı-kırmızılı takımda Uruguaylı kaleci 6 net kurtarış yaparken, bu sezon ligde %80 olan kurtarış yüzdesiyle ligde ilk sırada yer alıyor. Sivas kalecisi Samassa da 4 net kurtarışa imza attı.Ligde yoluna doludizgin devam eden Sivasspor evinde yine bir büyük takıma boyun eğmedi. Yiğidolar Galatasaray karşısında sahadanberaberlikle ayrılırken, bu sahada Beşiktaş'ı ve Fenerbahçe'yi, Trabzonspor'u isemağlup etmişti. Rıza Çalımbay'ın talebeleri Başakşehir'i de Sivas'taberaberlikle evine göndermişti.Penaltı pozisyonunun kahramanı Michael Seri, hakemin kararını eleştirdi. Penaltıda temas olmadığını savunan Fildişili oyuncu,Ben verilen kararın doğru olduğunu düşünmüyodüşünmüyorum" dedi.Maçın en kritik anı 55. dakikadaydı. Seri, ceza sahası içine doğru hareketlenen Fernando ile arasında kalan topa müdahale etmeye çalışırken rakibine de vurdu. Pozisyon devam ederken sonrasında VAR uyarısı geldi. Mete Kalkavan kenara giderek görüntüyü yeniden izledi ve pozisyonun çizgide olduğuna karar verip penaltı noktasını gösterdi.Uzatma anları gerginliğe de sahne oldu. Sol kanatta Saracchi ile Emre Kılınç'ın mücadelesinde topsuz oyunda Uruguaylı oyuncu rakibine müdahalede bulundu. Yiğidolar kırmızı kart istese de sarı kart kararı çıktı.

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