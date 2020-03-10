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'ten 90'lı yıllar konseptli forma

, EuroLeague'de oynayacağı karşılaşmasında basketbolseverlere 90'lı yılları yaşatacak.  Karşılaşma boyunca taraftarları ile 90'lı yılların en çok beğenilen şarkılarını buluşturacak olan Anadolu Efes, aynı zamanda konsept etkinlikler de düzenleyecek.

Giriş Tarihi: 10.3.2020 15:55 ABONE OL
Anadolu Efes'ten 90'lı yıllar konseptli forma

Sinan Erdem Spor Salonu'nda 12 Mart Perşembe akşamı saat 20.30'da Valencia'yı konuk edecek olan Anadolu Efes, sahaya 90'lar temalı formayla çıkacak. 90'lı yılların tasarım dinamiklerinden esinlenilerek üretilen konsept forma, basketbolseverler için satışa da sunulacak. Taraftarlar, sınırlı sayıdaki formaları salon içerisindeki stantlardan satın alabilecek.

Ayrıca Sinan Erdem Spor Salonu'nda 90'lı yılların en akılda kalan parçalarını çalınacak. Öte yandan Anadolu Efes Spor Kulübü'nün 1996 yılında kazandığı ve ülkemizin takımlar bazında kazandığı ilk Avrupa kupası olan Koraç Kupası, basketbolseverlerin fotoğraf çekebilmeleri için fuaye alanında bulunacak.

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Anadolu Efes'ten 90'lı yıllar konseptli forma
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