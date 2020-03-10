Leipzig Tottenham maçı saat kaçta hangi kanalda yayınlanacak? İlk maçta avantajı kapan Leipzig...

Leipzig Tottenham maçı hangi kanalda yayınlanacak? UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçları için heyecan dorukta. İlk maçı evinde 1-0 kaybeden Tottenham, rövanş müsabakasına Kane, Son, Bergwijn gibi yıldızlarından yoksun çıkacak. 30 Mayıs'ta İstanbul'da oynanacak maç öncesi final umutları taşıyan iki güçlü takımın mücadelesine sahne olacak maçın başlayacağı saat, futbolseverler tarafından heyecanla bekleniyor. Peki Leipzig Tottenham maçı ne zaman saat kaçta oynanacak, hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar…

Avrupa'nın kulüpler bazındaki 1 numaralı organizasyonu Şampiyonlar Ligi'nde ilk çeyrek finalistler, bu gece oynanacak olan maçların ardından belli olacak. Gecenin sonucu en çok merak edilen mücadelesi, Almanya'da gerçekleşecek.

Teknik direktörlüğünü kariyerinde 2 kez Devler Ligi'ni (2004/Porto, 2010/İnter) kazanan Jose Mourinho'nun yaptığı Tottenham, İngiltere'de 1-0 yenildiği RB Leipzig'e konuk olacak.

Son 16'daki her takım gibi 30 Mayıs'ta Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki finalde yer almak isteyen Mourinho'nun Tottenham'ında, önemli eksikler dikkatlerden kaçmıyor. İngilizler'de hücumun iki etkili ismi Son ve Harry Kane'in yanı sıra Sissoko da sakatlıkları sebebiyle forma giyemeyecek.

RB LEIPZIG-TOTTENHAM MAÇI SAAT KAÇTA?

Tüm dünyanın gözü bu akşam oynanacak RB Leipzig-Tottenham mücadelesinde olacak. UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş mücadelesinde karşı karşıya gelecek olan RB Leipzig-Tottenham mücadelesi TSİ 23:00'da başlayacak.

RB LEIPZIG-TOTTENHAM MAÇI HANGİ KANALDA?

Almanya muhteşem bir mücadeleye ev sahipliği yapacak. Almanya Bundesliga ekiplerinden RB Leipzig, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham Hotspur'u ağırlayacak. Karşılaşma Red Bull Arena'da oynanacak. Maçı canlı izlemek isteyenler Beinsports 1 kanalından izleyebilirler.

RB LEIPZIG-TOTTENHAM MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Leipzig: Gulacsi, Klostermann, Ampadu, Halstenberg, Mukiele, Laimer, Sabitzer, Angelino, Nkunku, Schick, Werner

Tottenham: Lloris, Alderweireld, Sanchez, Dier, Aurier, Vertonghen, Ndombele, Lo Celso, Lamela, Alli, Moura.