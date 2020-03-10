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SON DAKİKA | Dev kulübün başkanı koronavirüs kaptığını açıkladı!

'ın dev kulüplerinden 'un sahibi ve başkanı , koronavirüs kaptığını duyurdu. Marinakis, instagram hesabından yaptığı açıklamada yapılan testlerin pozitif çıktığını açıkladı.

Giriş Tarihi: 10.3.2020 14:28 Güncelleme Tarihi: 10.3.2020 15:04 ABONE OL
SON DAKİKA | Dev kulübün başkanı koronavirüs kaptığını açıkladı!

Tüm dünyaya yayılan koronavirüsü salgını, Avrupa'yı da etksi altına almaya başladı. Bu salgın nedeniyle Avrupa'da birçok maç için erteleme, birçok maç için ise seyircisiz oynama kararı çıkarken, flaş bir gelişe yaşandı. Yunanistan'ın dünyaca ünlü kulübü Olympiakos'un sahibi ve başkanı Evangelos Marinakis, sosyal medya hesabından koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.



MARIKANIS'İN AÇIKLAMASI ŞU ŞEKİLDE
Koronavirüs beni de 'ziyaret etti' ve kendimi kamuoyunu bilgilendirmek zorunda hissettim. Kendimi iyi hissediyorum çünkü tüm gerekli önlemleri aldım ve doktorların tavsiyelerine uyuyorum. Tüm dostlarıma ve vatandaşlarıma aynısını tavsiye ediyorum.

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SON DAKİKA | Dev kulübün başkanı koronavirüs kaptığını açıkladı!
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