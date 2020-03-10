Trabzon’a yetişmeliyim

TRABZON NAMAZ VAKİTLERİ

Fenerbahçe'nin Alman yıldızı Max Kruse, 21 Nisan'da Trabzonspor ile oynanacak Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında sahalara dönmek istediğini söyledi. Denizlispor karşılaşmasında sakatlanan 31 yaşındaki oyuncu, Instagram hesabından şu açıklamayı yaptı: "Selamün aleyküm... Denizlispor maçında yaşadığım sakatlıktan dolayı çok üzgünüm.Kruse, Fenerbahçe'nin ligde oynayacağı Konya, Kayseri, Kasımpaşa, Malatya ve Göztepe maçlarını kaçıracak.