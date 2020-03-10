Trabzon’a yetişmeliyim

Fenerbahçe'nin Alman yıldızı Max Kruse, 21 Nisan'da Trabzonspor ile oynanacak Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında sahalara dönmek istediğini söyledi. Denizlispor karşılaşmasında sakatlanan 31 yaşındaki oyuncu, Instagram hesabından şu açıklamayı yaptı: "Selamün aleyküm... Denizlispor maçında yaşadığım sakatlıktan dolayı çok üzgünüm. Yaklaşık 4-6 hafta arası bir süre forma giyemeyeceğim. Hızla tedavi olup, Trabzonspor rövanş maçına yetişmeyi umuyorum."
Kruse, Fenerbahçe'nin ligde oynayacağı Konya, Kayseri, Kasımpaşa, Malatya ve Göztepe maçlarını kaçıracak.