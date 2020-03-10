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Max Kruse, ile oynanacak rövanş maçında sahada olmak istediğini söyledi

Giriş Tarihi: 10.3.2020 ABONE OL
Trabzon’a yetişmeliyim
Fenerbahçe'nin Alman yıldızı Max Kruse, 21 Nisan'da Trabzonspor ile oynanacak Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında sahalara dönmek istediğini söyledi. Denizlispor karşılaşmasında sakatlanan 31 yaşındaki oyuncu, Instagram hesabından şu açıklamayı yaptı: "Selamün aleyküm... Denizlispor maçında yaşadığım sakatlıktan dolayı çok üzgünüm. Yaklaşık 4-6 hafta arası bir süre forma giyemeyeceğim. Hızla tedavi olup, Trabzonspor rövanş maçına yetişmeyi umuyorum." Kruse, Fenerbahçe'nin ligde oynayacağı Konya, Kayseri, Kasımpaşa, Malatya ve Göztepe maçlarını kaçıracak.
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Trabzon’a yetişmeliyim
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