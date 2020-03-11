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2-3 Akhisarspor (MAÇ SONUCU)

1. Lig 27. hafta mücadelesinde ile Akhisarspor karşı karşıya geldi. 5 Ocak Fatih Terim Stadyumu'ndaki zorlu mücadele 5 gole sahne olurken, deplasman ekibi Akhisarspor 3-2'lik skorla sahadan galip ayrılmayı başardı. Bu sonucun ardından Akhisarspor 44 puana yükselirken, Adana Demirspor ise 42 puanda kaldı.

Giriş Tarihi: 11.3.2020 21:12 Güncelleme Tarihi: 11.3.2020 21:13 ABONE OL
Adana Demirspor 2-3 Akhisarspor MAÇ SONUCU

TFF 1. Lig'de Adana Demirspor, evinde Ege temsilcisi Akhisarspor'u ağırladı. Play-off mücadelesi veren iki takımın maçında Akhisarspor galip çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısı deplasman ekibinin 1-0 üstünlüğüyle sona ererken, gol 28. dakikada Cikalleshi'den geldi.

İkinci yarıyı Adana Demirspor adeta golle başladı. 48'de Volkan Şen skoru 1-1'e getirdi. Akhisar'ın yeniden öne geçmesi ise uzun sürmedi. 54. dakikada Onur Ayık takımını yeniden öne geçirdi. 88'de Bjarnason farkı 2'ye çıkarırken, Mehmet Akyüz'ün 90+4'te kaydettiği gol maçın sonucunu belirledi.

Akhisarspor bu galibiyetle 44 puana çıkarken, Adana Demirspor 42 puanda kaldı.

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Adana Demirspor 2-3 Akhisarspor (MAÇ SONUCU)
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