Adana Demirspor 2-3 Akhisarspor (MAÇ SONUCU)

TFF 1. Lig'de Adana Demirspor, evinde Ege temsilcisi Akhisarspor'u ağırladı. Play-off mücadelesi veren iki takımın maçında Akhisarspor galip çıktı.
Karşılaşmanın ilk yarısı deplasman ekibinin 1-0 üstünlüğüyle sona ererken, gol 28. dakikada Cikalleshi'den geldi.
İkinci yarıyı Adana Demirspor adeta golle başladı. 48'de Volkan Şen skoru 1-1'e getirdi. Akhisar'ın yeniden öne geçmesi ise uzun sürmedi. 54. dakikada Onur Ayık takımını yeniden öne geçirdi. 88'de Bjarnason farkı 2'ye çıkarırken, Mehmet Akyüz'ün 90+4'te kaydettiği gol maçın sonucunu belirledi.
Akhisarspor bu galibiyetle 44 puana çıkarken, Adana Demirspor 42 puanda kaldı.