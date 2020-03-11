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Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk: Seyircisiz oynamak avantaj

Avrupa kupalarındaki son temsilcimiz , son 16 turunda temsilcisi Kopenhag'ı ağırlayacak. Maç öncesi açıklamalarda bulunan Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, rövanş maçının seyircisiz oynanacak olmasının avantaj olduğunu belirtti. İşte Buruk'un açıklamaları...

Giriş Tarihi: 11.3.2020 19:27 Güncelleme Tarihi: 11.3.2020 19:44 ABONE OL
Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk: Seyircisiz oynamak avantaj

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk ve Sırp futbolcu Danijel Aleksic, UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Kopenhag ile oynayacakları karşılaşmanın öncesinde açıklamalarda bulundu.

Sorumluluklarını bildiklerini dile getiren Okan Buruk, M'Gladbach maçından sonra da, Sporting maçından sonra da, herkesin bir arada olduğu, herkesin Başakşehir'i desteklediği, birlikteliğin güzel şekilde ortaya koyulduğu bir ortamda çalışıyoruz. Sorumluluğu biliyoruz. Hem kendimiz, hem ülke için" diye konuştu.

Rövanş karşılaşmasının seyircisiz oynanmasının avantaj olduğunu söyleyen Buruk, "Yarınki maçta stadımız dolu olacak. Üzerimizdeki sorumluluğumuzu biliyoruz, ülke puanı adına elimizden geleni yapacağız. Deplasmandaki maçın seyircisiz oynanması bizim için avantaj ama oyun sahada oynanıyor" dedi.

Üst üste alınan galibiyetlerin takıma hava kattığını söyleyen Danijel Aleksic ise, "Bizim için çok önemli maç. Son zamanlarda peş peşe kazandığımız için takıma güzel bir hava getirdi ve özgüvenimizi artırdı, özgüvenimiz tam. Ne kadar büyük bir maç olacağını biliyoruz. Yarınki maç için sabırsızlanıyoruz çünkü bizim de bir hedefimiz var. Bu hedefimizi gerçekleştirmek için elimizden geleni yapıp kazanacağız" ifadelerini kullandı.

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Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk: Seyircisiz oynamak avantaj
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