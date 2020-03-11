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Galatasaray 'nda 'den koronavirüs önlemi!

Galatasaray , 'nda yapıldı. Başkanı 'nun başkanlığında gerçekleştirilen sarı-kırmızılı kulübün başkanı ile yardımcıları , Kaan Kancal ve yönetim kurulu üyesi katıldı. Kulübün eski başkanlarından ve ile divan kurulu üyeleri de toplantıda yer aldı.

Giriş Tarihi: 11.3.2020 15:03 Güncelleme Tarihi: 11.3.2020 15:13 ABONE OL
Galatasaray Divan Kurulu'nda Mustafa Cengiz'den koronavirüs önlemi!

Galatasaray Kulübü Mart Ayı Olağan Divan Toplantısı, Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu'nda yapıldı. Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu'nun başkanlığında gerçekleştirilen divan toplantısına sarı-kırmızılı kulübün başkanı Mustafa Cengiz ile yardımcıları Yusuf Günay, Kaan Kancal ve yönetim kurulu üyesi Mahmut Recevik katıldı. Kulübün eski başkanlarından Dursun Özbek ve Faruk Süren ile divan kurulu üyeleri de toplantıda yer aldı.

Toplantıda başkan Mustafa Cengiz'in koronavirüs tedbiri ise dikkatlerden kaçmadı. Ellerine dezenfektan sıkan Cengiz, yanında bulunanlara da kullandırttı. İşte o görüntüler;

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Galatasaray Divan Kurulu'nda Mustafa Cengiz'den koronavirüs önlemi!
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