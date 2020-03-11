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Serie A'dan sonra şimdi de ! Koronavirüs...

'de ortaya çıkıp tüm dünyaya yayılan koronavirüs, Avrupa futbolunu etkilemeye devam ediyor. Serie A 3 Nisan'a kadar ertelendi. 'da da benzer bir karar alınabilir. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 12.3.2020 00:27 Güncelleme Tarihi: 12.3.2020 01:59 ABONE OL
Serie A'dan sonra şimdi de La Liga! Koronavirüs...
İspanya Futbol Federasyonu ve İspanya Futbolcular Birliği, liglerin İtalya'dakine benzer şekilde ertelenip ertelenmemesi ile ilgili öğlen saatlerinde toplantı gerçekleştireceği açıklandı.

İspanya Futbolcular Birliği'nden gelen talep üzerine gerçekleştirileceği belirtilen toplantının Birliğin, Federasyona erteleme yönünde görüş bildireceği İspanyol basını tarafından yazılıyor. Her şey daha da kötüleşmeden bu önlemin alınması gerektiğini savunan birliğin bu yönde talebini federasyon ile görüşeceği belirtiliyor.

Ancak federasyonun gerekli tüm tedbirlerin alındığını birliğe kabul ettirmesi halinde liglerin oynanmaya devam edeceği de yazılanlar arasında...

İspanya'da şu ana kadar 1639 koronavirüs vakasının gerçekleştiği ve 36 kişinin hayatını kaybettiği açıklanmıştı. İTALYA FUTBOL FEDERASYONU'NDAN OLAY İTİRAF: SERİE A TAMAMLANAMAYABİLİR!

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Serie A'dan sonra şimdi de La Liga! Koronavirüs...
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