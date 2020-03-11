Zirve yürüyüşünün şifresi iç huzur

Galatasaray, ligde 8 maç sonra Sivas beraberliği ile puan kaybetse de sergilenen futbol sarı-kırmızılı camiayı mutlu etti. Şampiyonluk havasına iyice giren Cimbom'da Fatih Terim, bu başarısını Florya'da sağladığı iç huzura borçlu. İşte Terim'in takıma dokunuşları ve oyuncuların son durumları:



FORMA ŞANSI EŞİT MESAJI

Disiplinsiz tavırları nedeniyle kadro dışı bırakılan Nzonzi affedilmedi ve takıma "Herkesin forma şansı eşit'' mesajı verildi. Böylece rekabet iyice kızıştı.



DİSİPLİNİ BOZANA GÜLE GÜLE

Özel hayatına dikkat etmeyen ve Donk ile Lemina'yı da yoldan çıkaran Ryan Babel, ilk fırsatta gönderildi. Hollandalının boşluğunu Onyekuru fazlasıyla doldurdu.



KAVGA ÇIKARANA KESİNLİKLE PRİM YOK

Babel gibi bireysel oynadığı için eleştiren Emre Mor'un bileti de idmanda Falcao ile tartıştıktan sonra kesildi. Böylece sorunlu bir oyuncu ile de yollar ayrıldı.







DİAGNE YERİNE UYUM TERCİH EDİLDİ

Andone'nin sakatlığına rağmen takım içindeki uyumu bozmaması adına sorunlu golcü Diagne'nin geri dönüşüne izin verilmedi ve Adem Büyük kazanıldı.



FEGHOULİ VE FALCAO'NUN ARALARI DÜZELDİ

Feghouli, soğuk davrandığı Falcao ile arasını ikinci yarı hazırlık kampında düzeltti. Sivas'ta birbirlerine gol pası veren ikiliden Feghouli skor 2-1 iken kaleye vuracağı bir pozisyonda Falcao'ya gol attırmak istedi.



İYİ SONUÇLAR ARKADAŞLIĞI PEKİŞTİRDİ

Üst üste alınan galibiyetlerle takım içindeki arkadaşlık üst seviyeye çıktı. Muslera vatandaşı Saracchi'ye sahip çıktı, Donk başta Onyekuru olmak üzere birçok isme ağabeylik yapıyor, orta sahada birlikte oynayan Lemina ve Seri saha dışında da birbirilerinden ayrılmıyor.



1.96

Terim yönetimindeki Galatasaray, bu sezon ligde 14 galibiyet, 7 beraberlik ve 4 yenilgiyle 1.96 puan ortalaması yakaladı.

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