Galatasaray Kulübü'nün Mart ayı divan kurulu toplantısı halef-selef düellosuna sahne oldu. Eski başkan Dursun Özbek, "Görev yaptığım dönemde Galatasaray zor durumdaydı. Özbek Turizm olarak biz de kasa kolaylığı sağladık ve kulüpte de bazı yeni yatırımlar gerçekleştirdik. Bakın o zamanın miktarıyla 140 milyon TL
gibi bir rakamdan bahsediyoruz. Görüşmelerden bir sonuç alamayınca şirket, yasal takibat başlatmak zorunda kaldı
" diye konuştu.
SEN BİZİ ÖYLE BİR SIKIŞTIRDIN Kİ!
Özbek'e sert sözlerle cevap veren Başkan Cengiz, "Florya'yı aldığımız anda, Dursun Özbek koydurduğu icraları hacze çevirdi. Allah kimsenin ocağına haciz düşürmesin! 124 milyon TL alacağımız birikti. Biz bu parayı konsorsiyumdan alamadık. 'Dursun Özbek ile anlaşmazsanız bu parayı serbest bırakmayız'
dediler. Ben ne Dursun Özbek'in düşmanıyım ne de rakibiyim. Sen bize borç verdin. Biz bunu sana ödeyeceğiz ama sen bizi öyle bir sıkıştırdın ki!
Ben şu anda 140 milyon lirayı ödeyebilecek durumda değilim diyorum anlamıyor musunuz?" ifadelerini kullandı.
NELER YAŞANMIŞTI?
İki yıldır kulüpten 20 milyon Euro'sunu (140 milyon TL) isteyen eski başkan Dursun Özbek çareyi 9 Aralık'ta Özbek Turizm tarafından haciz işlemi başlatmakta buldu. Bu haciz işlemi nedeniyle Galatasaray'ın Bankalar Birliği ile arasındaki borç yapılandırması görüşmesi durdu.
Özbek'e 3 yıllık 37 taksit halinde bir ödeme planı hazırlandı, Bankalar Birliği ile sorun çözüldü ve hisseler satılarak borç kapatılmaya başlandı.
RAHATSIZ OLDUYSANIZ KÜRSÜDEN İNEBİLİRİM!
Divan Kurulu'nda, Başkan Mustafa Cengiz ile Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu arasında gerilim yaşandı. Cengiz kürsüde konuşurken, Hamamcıoğlu kendisiyle diyaloğa girmeye çalıştı ve sert bir tonda Cengiz'e müdahale etti. Konuşmasının yarıda kesilmesine sinirlenen Başkan Cengiz, "Oradan laf atma. Konuşmamdan çok rahatsızsanız kürsüden inebilirim"
diyerek tepkisini gösterdi.