Galatasaray Kulübü'nün Mart ayı divan kurulu toplantısı halef-selef düellosuna sahne oldu. Eski başkan Dursun Özbek, "Görev yaptığım dönemde Galatasaray zor durumdaydı. Özbek Turizm olarak biz de kasa kolaylığı sağladık ve kulüpte de bazı yeni yatırımlar gerçekleştirdik. Bakın o zamanın miktarıylagibi bir rakamdan bahsediyoruz." diye konuştu.Özbek'e sert sözlerle cevap veren Başkan Cengiz, "Florya'yı aldığımız anda, Dursun Özbek koydurduğu icraları hacze çevirdi. Allah kimsenin ocağına haciz düşürmesin! 124 milyon TL alacağımız birikti. Biz bu parayı konsorsiyumdan alamadık.dediler. Ben ne Dursun Özbek'in düşmanıyım ne de rakibiyim. Sen bize borç verdin.Ben şu anda 140 milyon lirayı ödeyebilecek durumda değilim diyorum anlamıyor musunuz?" ifadelerini kullandı.İki yıldır kulüpten 20 milyon Euro'sunu (140 milyon TL) isteyen eski başkan Dursun Özbek çareyi 9 Aralık'ta Özbek Turizm tarafından haciz işlemi başlatmakta buldu.Özbek'e 3 yıllık 37 taksit halinde bir ödeme planı hazırlandı, Bankalar Birliği ile sorun çözüldü ve hisseler satılarak borç kapatılmaya başlandı.Divan Kurulu'nda, Başkan Mustafa Cengiz ile Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu arasında gerilim yaşandı. Cengiz kürsüde konuşurken, Hamamcıoğlu kendisiyle diyaloğa girmeye çalıştı ve sert bir tonda Cengiz'e müdahale etti. Konuşmasının yarıda kesilmesine sinirlenen Başkan Cengiz,diyerek tepkisini gösterdi.

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