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: Müsabakalar 6 hafta boyunca askıya alındı

Koronavirüsün dünya geneline yayılmasıyla spor organizasyonları askıya alınmaya devam ederken, tenis de bu salgından etkilenen sporlar arasına adını yazdırdı.

DHA Futbol
Giriş Tarihi: 12.3.2020 18:50 ABONE OL
ATP: Müsabakalar 6 hafta boyunca askıya alındı

Koronavirüsün dünya geneline yayılmasıyla spor organizasyonları askıya alınmaya devam ederken, tenis de bu salgından etkilenen sporlar arasına adını yazdırdı.

Profesyonel Tenisçiler Birliği'nden (ATP) yapılan açıklamada, müsabakaların 6 hafta boyunca askıya alındığı belirtildi.
6 haftalık süreç boyunca iptal olan erkek tenis müsabakaları şu şekilde:

- Miami Açık
- The Fayez Sarofim & Co U.S. Erkekler Toprak Kort Turnuvası
- Hassan II Grand Prix
- The Rolex Monte-Carlo Masters
- Barcelona Açık - Banc Sabadell
- Macaristan Açık

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ATP: Müsabakalar 6 hafta boyunca askıya alındı
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