ATP: Müsabakalar 6 hafta boyunca askıya alındı

Koronavirüsün dünya geneline yayılmasıyla spor organizasyonları askıya alınmaya devam ederken, tenis de bu salgından etkilenen sporlar arasına adını yazdırdı.
Profesyonel Tenisçiler Birliği'nden (ATP) yapılan açıklamada, müsabakaların 6 hafta boyunca askıya alındığı belirtildi.
6 haftalık süreç boyunca iptal olan erkek tenis müsabakaları şu şekilde:
- Miami Açık
- The Fayez Sarofim & Co U.S. Erkekler Toprak Kort Turnuvası
- Hassan II Grand Prix
- The Rolex Monte-Carlo Masters
- Barcelona Açık - Banc Sabadell
- Macaristan Açık