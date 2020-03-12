Çağlar'lı Leicester'da da koronavirüs tehlikesi

Dünya genelinde birçok spor organizasyonunun iptaline ya da askıya alınmasına neden olan koronavirüs, İngiltere'de de yayılıyor. Koronavirüsün etkisi altına aldığı bir kulüp de Çağlar Söyüncü'nün forma giydiği Leicester City.

Milli futbolcumuz Merih Demiral'ın oynadığı Juventus'ta Rugani'nin koronavirüs testinin pozitif çıkmasından sonra bir kötü haber de Çağlar'ın takımından geldi.

Leicester City'de futbol yaşantısını sürdüren 3 futbolcuda koronavirüs tespit edildi. Çağlar Söyüncü'nün oynadığı İngiltere Premier Lig ekibi Leicester City'den yapılan açıklamada bazı oyuncuların koronavirüs belirtileri gösterdiği duyuruldu.

Deneyimli teknik direktör Brendan Rogers yaptığı "3 oyuncumuzda koronavirüs belirtileri mevcut ve bu oyuncular şu anda karantina altında" ifadelerini kullandı.