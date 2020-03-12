Şampiyonlar Ligi'ne koronavirüs darbesi! Manchester City - Real Madrid ve Juventus - Lyon maçları ertelendi...

BUGÜN NELER OLDU

Tüm dünyaya hızla yayılan koronavirüs neredeyse bütün yerel liglerin askıya alınmasına sebep oldu. Koronavirüs son darbesi ise Şampiyonlar Ligi'ne oldu. Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Manchester City - Real Madrid maçı ertelendi. İlk maçı İngiliz ekibi deplasmanda 2-1'lik skorla kazanmıştı.Manchester City'den yapılan açıklamada, kararın UEFA ile birlikte alındığını, sebebin ise Real Madrid Basketbol takımından bir oyuncuda koronavirüse rastlanmasının bu karara sebep olduğunu açıkladı.Bilindiği üzere Real Madrid Basketbol Takımı ile futbol takımı aynı yerde idman yaptığı için iki takımın oyuncuları da karantinaya alınmıştı.Öte yandan Şampiyonlar Ligi'nin bir diğer dev eşleşmesi, Juventus - Lyon maçı da ileri bir tarihe ertelendi.