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'da 'koronavirüs' toplantısı

, Avrupa futbolunun tüm paydaşlarını 'ta koronavirüs konusunda alınacak tedbirleri görüşmek üzere toplantıya davet etti.

İHA Futbol
Giriş Tarihi: 12.3.2020 17:05 ABONE OL
UEFA'da 'koronavirüs' toplantısı

Çin'de başlayan ve hızla Avrupa'da da yayılan koronavirüs (Covid-19) spor müsabakalarına sekte vurmaya devam ediyor.

İtalya ve İspanya da dahil olmak üzere Avrupa'da birçok spor organizasyonu iptal edilirken, UEFA'dan federasyonlara çağrı geldi. Resmi bir açıklama yapan UEFA, Dünya Sağlık Örgütü'nün koronavirüsü pandemi olarak belirlemesinin ardından futbolda alınacak tedbirleri görüşmek üzere tüm üye federasyonları ve paydaşları 17 Mart'ta video konferans toplantısına davet etti.

Açıklamada, yapılacak video konferansta UEFA EURO 2020 de dahil olmak üzere tüm yur tiçi ve Avrupa yarışmalarının görüşüleceği ifade edildi. Toplantı sonrası ise detaylı açıklama yapılacak.

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UEFA'da 'koronavirüs' toplantısı
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